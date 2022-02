Ignorando a Canarias

Se trata de personas mayores abandonadas por sus familias en los hospitales, donde los ingresaron con la excusa de una enfermedad y terminaron dejándolos al cuidado de la Sanidad publica. Muchas de esas familias, seguramente, no podrían conciliar el trabajo con el cuidado de esas personas y decidieron encasquetárselas a la Administración aplicando el articulo treinta y tres: ahí te dejo al viejito y búscate la vida.

La diputada Vidina Espino le ha metido un viaje a Román Rodríguez porque el decreto para financiar el “trasvase” de los ancianos está atascado en Hacienda. Pero el caso tiene pinchos como un higo pico. Santana anunció que se trasladaría a esos ancianos a centros sociosanitarios, que son los adecuados para su cuidado y encima sus camas son más baratas de mantener que las hospitalarias. Pero si esos mayores no están en residencias sino en hospitales se debe, básicamente, a que no hay camas disponibles. ¿De dónde van a sacar doscientas cincuenta plazas?

El anterior Gobierno dejó en marcha un plan de construcción de nuevos centros para mayores. Algo a lo que en Canarias nunca se le dio importancia, hasta que nos cogió el toro. Pero las obras públicas se hacen eternas. Y los ancianos siguen en los hospitales, ocupando camas que deberían dedicarse a los enfermos.Y existe una enorme lista de espera de mayores que aguardan para lograr plaza en una residencia pública.

Las administraciones canarias han contratado 38.000 nuevos empleos públicos en tres años. Casi treces mil por año. Tiene muchísimos bemoles que a día de hoy la gente de medicina primaria se siga quejando de estar desbordados. O que los gerentes de hospitales digan que están haciendo medicina de guerra porque les falta personal por todos lados. O que en la educación haya problema con las bajas causadas por el coronavirus. ¿Pero en dónde puñetas han colocado a los nuevos empleados? Tenemos 184 mil trabajadores públicos. Más que nunca en nuestra vida. ¿A nadie se le ocurrió contratar mas personal sanitario? ¿O que hacía falta poner gente a cuidar de las personas mayores? ¿O que con mil efectivos en Derechos Sociales igual se podrían resolver esos miles de expedientes de dependencia que están criando polvo mientras que muchos de los que los pidieron ya están criando malvas?

Existen preguntas para las que no hay una respuesta. Pero ninguna de las anteriores son de ese tipo. Lo que nos está pasando solo es culpa de la incompetencia. De los de ahora y de los de antes. De gente que no sabe gestionar cuando sobra el dinero. Gente cuya única experiencia laboral consiste en haber trabajado siempre para un partido político. Y así nos va.

El recorte

Ignorando a Canarias

El PP ha denunciado, con datos, la parcialidad del reparto de más de 600 millones en fondos para ayudar al turismo y al comercio que el Gobierno de España ha entregado a los ayuntamientos. En su listado, los populares “demuestran” con cifras que se ha desviado más dinero a los municipios gobernados por el PSOE que a los otros. Es curioso que no se hayan fijado en otro detalle incluso más escandaloso. Canarias recibe menos fondos que La Rioja, Murcia, Navarra o País Vasco. ¿Con qué criterios se reparten los fondos? Pues da exactamente igual. Si es por el peso poblacional, las Islas Canarias tienen más población que estas cuatro comunidades. Si es por la relevancia de estos dos sectores —comercio y turismo— nuestras islas viven casi exclusivamente de ellos. Pero si se trata de computar indicadores socio económicos, las islas, desgraciadamente, tienen peores datos en estadísticas de paro, renta familiar disponible o riqueza per capita. De cualquier forma que se aborde no existe ninguna explicación para un reparto tan desequilibrado más que la pura arbitrariedad Es la única forma de que los municipios de Canarias estén en ese listado por debajo de los de otras comunidades. Por mucho que estemos cansados de verlo, uno nunca termina de acostumbrarse a las cacicadas. Pero ¿por qué no las van a hacer, si nunca pasa nada?