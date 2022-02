La cuarentena del pesebre

Según manda la tradición, hoy toca desmontar el pesebre porque es la Candelaria (recibe ese nombre porque se celebra una ceremonia religiosa donde se bendicen candelas). Si alguien quiere entretenerse a contar cuántos días van desde Navidad hasta el 2 de febrero verá que son 40. Ni uno más, ni uno menos. Este es un número cargado de simbolismo en la tradición cristiana y ha llegado a nuestros días con una expresión que, por culpa de la covid, desde hace un par de años hemos incorporado a nuestro vocabulario cotidiano: cuarentena.

Es un término de origen veneciano, que empezó a popularizarse durante el siglo XIV a raíz de la Peste Negra. Las principales ciudades portuarias se dieron cuenta de que la llegada de barcos podía ser un peligroso foco de entrada y propagación de la epidemia y empezaron a obligar a las naves a esperar varios días amarradas antes de poder desembarcar.

El primer lugar en el que se impuso esta norma fue en la actual Dubrovnik. Por entonces se llamaba Ragusa y era uno de los principales polos de comercio internacional. El problema era que lo que era fuente de riqueza, con la Peste Negra se convirtió en un peligro de muerte. En verano de 1377 las autoridades locales ordenaron que cualquier barco pasara al menos un mes atracado en un islote deshabitado que estaba situado junto al puerto, pero lo suficientemente lejos como para que su presencia no comportara la contaminación de los autóctonos. Aunque en esa época todavía no se conocía con detalle el mecanismo de transmisión y contagio, se sabía que la enfermedad podía tardar un tiempo en incubarse antes de la manifestación de los primeros síntomas. La idea era, pues, que los navegantes estuvieran suficiente tiempo aislados para no provocar un nuevo foco. El siguiente lugar en el que se aplicó fue en la República de Venecia. Fue allí donde se pasó de los treinta a los cuarenta días de espera y esto dio pie a la popularización del término cuarentena, que es originario del veneciano.

Poco a poco este tipo de normativas preventivas se fue instaurando en los grandes puertos del Mediterráneo occidental: Génova, Marsella, Barcelona... En muchos lugares se construyeron establecimientos (lazaretos) donde se instalaban las tripulaciones de los barcos mientras pasaba el tiempo indicado para asegurar que no eran portadores de la enfermedad. A partir de ese momento fue cuando quedó fijada la idea de esperar 40 días.

La razón del porqué se escogió aquella cantidad de jornadas no es fácil de esclarecer. La doctora Eugenia Tognotti, del departamento de biomedicina de la Universidad de Sassari, en una publicación de 2013, apuntaba varias hipótesis. Entre las expuestas estaban las teorías de Hipócrates sobre las enfermedades agudas, pero también estaba el simbolismo que el número 40 tenía para la Europa cristiana de la Edad Media, donde los relatos bíblicos tenían enorme importancia. En el libro sagrado se dice que el Diluvio duró 40 días con sus noches; que Jesús pasó 40 días en el desierto y antes, cuando era un recién llegado al mundo, también habían pasado 40 días desde su nacimiento hasta el día de su presentación en el Templo de Jerusalén. Este pasaje bíblico hace pensar que en tiempos antiguos era habitual que las mujeres que acaban de parir hicieran reposo durante los primeros 40 días después del parto. Así, cuando a partir del siglo IV, se empezó a institucionalizar la fecha del 25 de diciembre como el momento del nacimiento de Cristo, se marcó el día 2 de febrero como final de la cuarentena. Inspirándose en ese hecho, durante la época medieval, se estableció la costumbre de que las madres asistieran a una misa especial cuando hacía 40 días que habían dado a luz.

Así, tiene todo el sentido del mundo que hoy, que se culmina la cuarentena, se desmonte el pesebre y se señale esta jornada para poner punto final a la celebración del nacimiento de Jesús. Ahora solo queda esperar que las cuarentenas del coronavirus, que por suerte son más cortas, también se acaben de una vez. Señal que nos habremos quitado de encima este maldito virus que nos ha detenido la vida como les ocurría en los barcos venecianos.