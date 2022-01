La urgente necesidad de sentir una satisfacción

El Ministerio de Hacienda ha vetado la iniciativa del Parlamento de Canarias para ampliar el plazo de la materialización de la Reserva para Inversiones en Canarias relativas al año 2021, exponiendo la ausencia de razones para una nueva prórroga, como la que se aprobó para el 2020 porque, según dice, no se dan las mismas circunstancias.

A esto añade que ninguna figura de incentivos nacionales se ha prorrogado, lo cual llama la atención porque ocurriría lo mismo con la materialización de 2020 y esa si se aprobó.

No se trata de que los empresarios no paguen impuestos, sino que a cambio de no pagar 500 millones de impuestos, se comprometan a invertir en Canarias 2.000 millones para acelerar la recuperación y la creación de empleo a corto plazo.

Esta ausencia de compromiso y diálogo, se enfrenta a la perplejidad de una decisión que solo afectaría al 0,12% del prepuesto del estado y sin embargo, incrementaría la inversión en un 5% de PIB en Canarias, generando ésta, mayor recaudación.

Claramente el ministerio está por la labor de subir los impuestos y no en adelgazar el gasto superfluo y Canarias paga los platos rotos de la fiesta.

Mas impuestos verdes, incremento del impuesto sobre carburantes, incremento de las cotizaciones sociales de las empresas y de la cotización a la seguridad social de los autónomos o el aumento de las bases imponibles del IBI, son un ejemplo.

A esto podemos añadir que el ministerio de hacienda pagará las facturas de 1.640 ayuntamientos morosos, primando a aquellos que descontrolaron su déficit y su nivel de deuda, frente a los que ajustaron sus presupuestos.

Tendremos ocasión de valorar lo que harán con la necesidad de 150 millones de euros para incrementar las ayudas covid en Canarias, mientras que en el total de territorio nacional sobraron 2.000 millones (el 40% de las ayudas), o lo que hará cuando Canarias solicite ampliar el plazo de los ERTES por el evidente retraso en la recuperación de la mayoría de sectores económicos.

Los empresarios seguiremos ofreciendo nuestra total colaboración a la recuperación de Canarias y seguiremos tendiendo la mano a la colaboración público – privada, aunque también reivindicaremos la urgente necesidad de sentir una satisfacción.