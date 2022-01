Cifras EPA: orgullo impropio

Ayer, los políticos presumían de los datos de la EPA, que se colgaban en los pechos como una medalla de brillante latón mediático. Pero vamos a echar un vistazo a las cifras, porque los números sí que no mienten. Según los datos del INE Canarias tenía en 2018 unos 913.000 ocupados y ha pasado a tener 938.000 a finales del año pasado. ¡Vaya un notición! 25.000 personas más trabajando en Canarias. Pero no abran el champán de momento. En el mercado privado, en 2018, estaban ocupadas 768.000 personas y en diciembre del año pasado solo llegamos a 754.000. O sea, muchas menos. Así que donde realmente la petamos es en el empleo público. En el que se paga con los impuestos. Hace tres años teníamos 145.000 personas trabajando en los servicios públicos en Canarias y en el último trimestre del año pasado llegamos a 183.000 personas. Es decir, casi cuarenta mil empleados más en solo tres años. Los números son los que son y quienes presumen de la recuperación del empleo de la economía de las islas nos están metiendo una trola del tamaño de una rueda de molino. Engordar la administración pública de la manera en que lo estamos haciendo es un suicidio a medio plazo si no hay detrás una potente economía privada que lo mantenga. Y hoy por hoy no la hay. Guarden las medallas.