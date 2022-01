El regreso de «lo ideológico»

Coinciden la extrema derecha política y los economistas liberales en descalificar algunas soluciones políticas calificándolas de «ideológicas». La ideología es el conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político. ¿Creen los que descalifican algo tachándolo de «ideológico» que ellos no tienen ideología y que no la manifiestan cuando lo dicen? La ideología se tiene siempre, aunque no se sepa nombrarla o encajarla plenamente porque no se atenga por completo a los kits en que se suele presentar en el mercado de las ideas.

Camino del medio siglo de democracia seguimos muy atrás en el uso básico del vocabulario político. En la transición mucha gente de derechas decía que era «apolítica» –ajeno a la política o desentendido de ella– antes de explicarse con un alegato antidemócrata involuntario, acuñado en lo que se llama el franquismo sociológico. Los conservadores licenciosos y librepensadores que no encajaban entre mojigatos y timoratos se aplicaban el oxímoron de «anarquistas de derechas» porque el anarcocapitalismo estaba dando sus primeros brotes en Estados Unidos y hablaba de un libre mercado que nada tenía que ver con el rentismo, el monopolio y la concesión tan de la España de entonces. Aún se usa «ideológico» como cuando era sinónimo de izquierdismo para quien creía que sus ideas eran lo natural, lo que ha sido siempre, la vida que es así y el sentido común, un pensamiento entonces cargado de laca. El sentido común se define como la capacidad para juzgar razonablemente las situaciones de la vida cotidiana y decidir con acierto. O sea que está regido tanto por el juicio racional como por el acierto, que cada vez chocan más en la sociedad emocional. Ni siquiera podemos acudir a una fisiología del sentido común como las que tienen el gusto o la vista, por citar sólo dos de sentidos. Es cansado lo poco que hemos avanzado y aprendido cuando vuelven a circular ideas, prejuicios y expresiones que se daban por desguazadas.