El peligro de las palabras talismán

No sin razón, bastaría usar términos como igualdad, diversidad, tolerancia, inclusión, etc., para que cualquier discurso sea aceptado sin mucho esfuerzo crítico. Son lo que el profesor Alfonso López Quintá llamaba términos talismán. Hay términos que producen una atracción social, una benevolencia inconsciente y una valoración espontánea. Frente a ellos, otros términos producen reacciones contrarias. Basta decir identidad, firmeza, coherencia, radicalidad, etc., para que surja una sospecha espontánea en el oyente. Producen vértigo y sospecha.

Para López Quintás, es difícil convencer con razones a quienes se dejan deslumbrar por palabras talismán y se hallan cautivos de su embrujo. Pero no es imposible, si se serena el tono de la discusión y se consagra la energía ahorrada a analizar el poder que tiene el lenguaje para deslumbrar o bien para clarificar. Es importante conocer este fenómeno comunicativo para no dejarnos manejar inapropiadamente.

Para pensar críticamente, con rigor, es necesario, lo primero, aprender a pensar. Y pensamos usando esos mismos términos en esa comunicación intrapersonal que todos tenemos con nosotros mismos. Ponernos de acuerdo con los términos que usamos y darles un mismo significado en el diálogo no es perder tiempo; pues, de lo contrario, aunque dediquemos mucho tiempo a conversar estaremos enfrentando dos verdaderos monólogos.

Querer entendernos y pensar con rigor son condiciones fundamentales para que el diálogo se haga presente. Son dos precedentes imprescindibles para buscar juntos la verdad. Si no es así, acabaremos en callejones sin salida creyendo que no hay más camino hacia la verdad del que cada uno ha andado. Y ¡qué pobreza!

Distinguir hipótesis de teoría; distinguir información de opinión; distinguir la idea de los ejemplos que se usan, y un largo etcétera. A mis alumnos les he regalado un decálogo para el diálogo fructífero que creo necesario para cualquier forma de comunicación interpersonal:

1.- No atacarás a la persona, sino a su argumento. La persona siempre es digna de respeto. 2.- No malinterpretarás o exagerarás el argumento de una persona para debilitar su postura. 3.- No tomarás una pequeña parte para representar el todo. Con cuanta frecuencia generalizamos. 4.- No intentarás demostrar una proposición suponiendo que una de sus premisas es cierta. El rigor es imprescindible. 5.- No asegurarás que algo es la causa simplemente porque ocurrió antes. 6.- No reducirás la discusión solo a dos posibilidades. La realidad es problemática, no dilemática. 7.- No afirmarás que, por la ignorancia de una persona, una afirmación ha de ser verdadera o falsa. Superar el prejuicio de la apariencia. 8.- No dejarás caer la carga de la prueba sobre aquel que está cuestionando tu afirmación. De esto saben mucho los abogados. 9.- No asumirás que esto sigue a aquello cuando no existe conexión lógica alguna. Y 10.- No asumirás que una afirmación, por ser popular, debe ser cierta. Lo de los términos talismán.

Este decálogo del diálogo lógico y riguroso debería aprenderse en aquellos ámbitos culturales en los que proponemos un pensamiento dialógico y crítico. Aunque también es cierto que con estas herramientas no seremos buenos publicistas.