La variante ómicron no es una simple gripe

Estamos asistiendo a un bombardeo informativo y de opiniones de todo tipo sobre la variante ómicron del coronavirus, que, si bien es cierto que puede causar una enfermedad menos grave que el delta, sin embargo, es fácilmente transmisible, por lo que se trata de un virus muy peligroso, sobre todo para las personas que no están vacunadas, y de hecho últimamente los contagios han aumentado muchísimo en todo el mundo, y concretamente en Canarias también, al mismo tiempo que las cifras de mortalidad se mantienen, tanto que hasta ahora la sexta ola es la que más muertes está produciendo.

No parecen correctas, pues, algunas opiniones dudosamente científicas que consideran que el contagio y la consiguiente enfermedad por la ómicron es como sufrir una simple gripe, o que buscar contagiarse con ella, al ser una variedad leve, puede ser una buena idea. Todo lo contrario, es una temeridad, dado que, aunque el pronóstico con la ómicron sea mejor que con el delta, puede llevar a una enfermedad muy grave y a la muerte.

En España, en plena sexta ola pandémica, más de 10.000 sanitarios se han contagiado en las dos últimas semanas, un problema añadido que obliga a gestionar las bajas, sufriéndose en estos días las cifras más altas de incidencia de toda la pandemia, resultando muy preocupante el porcentaje de camas hospitalarias ocupadas por la COVID-19 (una media del 14%), y el de camas en las Unidades de Cuidados Intensivos (un 23,6%), con lo que la presión hospitalaria en Canarias es muy alta, tanto por los pacientes hospitalizados en las plantas como en las Unidades de Cuidados Intensivos.

En estas circunstancias no podemos bajar la guardia y debemos seguir protegiéndonos al máximo, sobre todo los grupos de riesgo por edad o por enfermedades crónicas u oncológicas, debiendo tener en cuenta que un solo resultado negativo de una prueba de antígenos no es garantía de que una persona no esté enferma ni porte el virus, lo que es todavía más cierto con la variante ómicron, que es muy contagiosa.

Por otro lado, las pruebas caseras de antígenos pueden hacerse demasiado pronto, antes de que haya suficientes virus presentes para detectarlos, o demasiado tarde, después de que una persona ya haya contagiado a otras, con lo que dichas pruebas pueden resultar un falso negativo, así que deben hacerse por pares, o sea, con unos días de diferencia, y si bien el test de antígenos sigue siendo una herramienta muy útil, hay que tener muy en cuenta que puede brindar una falsa confianza, con lo que, dado que la variedad ómicron es muy transmisible, ese test, si es negativo, no puede considerarse un salvaguarda de libertad, ni puede ser el único criterio por el que se decida o no acudir a una reunión o a una fiesta.

Tanta presión hospitalaria hace que afecte a la capacidad asistencial de hospitales y centros de salud, lo que obliga en muchos casos a suspender la actividad quirúrgica programada no urgente y a retrasar o posponer consultas, pruebas y exploraciones ordinarias.

El contagio por la variante ómicron en todas las islas es grave, y concretamente ha hecho que Gran Canaria y La Palma suban al nivel 4, y mientras tanto, además del lavado de manos y el mantenimiento de la distancia, lo más efectivo para protegernos es el uso de mascarillas bien ajustadas a nariz y boca, tanto en interiores como en exteriores, preferentemente las FFP2 antes que las quirúrgicas, y no es que ésta no proteja, que también, solo que es muy importante que la mascarilla quede bien ajustada a la cara, a lo que ayuda el clip moldeable.