Hostias para el obispo

En España millones de personas profesan la religión católica. En sentido estricto eso significa que muchos españoles creen que el ser humano fue hecho de barro sobre el que sopló la halitosis divina infundiéndole alma, o sea, vida, y olor a cebollino. Y que de una costilla, en primigenia ingeniería genética, se obtuvo una mujer. Hasta la Iglesia, siempre reacia a actualizar software, ha terminado reconociendo que todo eso es una metáfora ya insostenible.

Esos millones de españoles deberían pensar también que el mundo se hizo en seis días. Y que su creador, un señor con luenga barba, mandó una parte de su espíritu, con forma de paloma, para que fecundara a una virgen y de ahí naciera un niño que fuera su hijo. Ese mismo dios, que cuando se llamaba Yahveh tenía una mala leche importante, mandó una lluvia de azufre y fuego sobre dos ciudades exterminando a todos sus habitantes. Una de las urbes era Sodoma, de donde deviene que fue la sodomía, o sea la homosexualidad, la que provocó que aquella ciudad antigua, que venía a ser como Chueca pero al lado del Mar Muerto, fuera barrida del mapa.

El obispo de Tenerife ha dicho, inducido, que la homosexualidad es pecado mortal. Y le ha caído la del pulpo. Entre eso y lo de que a las mujeres no las dejan entrar en la Esclavitud del Cristo de La Laguna, la progresía está que se sube por las paredes. Como si fuera una sorpresa que la Iglesia no deja ser curas a las mujeres. Como si no separase los conventos de los monasterios, o sea, las monjas de los frailes. Sé en qué no creemos los que no creemos ¿pero en qué creen los que dicen que creen?

Dice el Levítico que «si alguno se acuesta con varón como los que se acuestan con mujer, los dos han cometido abominación; ciertamente han de morir. Su culpa de sangre sea sobre ellos”. Y San Pablo, aquel proto inspector de hacienda que se cayó del caballo, en una de sus cartas a los Corintios, afirma: “¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar: ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales” verán a Dios. No hay mucha duda. Los textos “sagrados” son inequívocamente beligerantes con la homosexualidad, que consideran una perversión propia de aquellos griegos o romanos, insoportablemente polígamos y politeistas. ¿Qué esperan entonces que diga un obispo sino lo que dice su propia mitología?

La verdadera sorpresa es que una sociedad laica le siga bailando el agua a las religiones mayoritarias, porque el interés de los votos tiene razones que la razón no alcanza. Y que los líderes, de derechas o de izquierdas, se den bofetadas por salir en la foto junto al obispo de Roma. ¿Y todo lo demás? El espectáculo.