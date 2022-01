Hoja de ruta

Aquí, en la provinciana y ultraperiférica macarronesia guanche, habitamos el ombligo de nuestros fueros y desafueros, embebidos en la lucha para sostener nuestro modo de vida, que se basa en que nos mantengan los otros. Pero en Madrid ya nos tienen calados. La corte no admite la competencia desleal. Para vivir del cuento ya están los mandarines de los ministerios, en la capital del reino.

Era cosa sabida que a los ciudadanos españoles, en 2022, nos iba a caer la del pulpo. La señora Montero, sucesora de Montoro –y ahí están las macrogranjas–, metió al horno un pastel del hígado fiscal que nos va a sacar a los españoles. Lo sacará horneado en febrero. Y cuando el desgobierno de España encarga «algo» a un grupo de expertos échate a temblar. Es como el que te entrega un tarro de vaselina para endulzar el anuncio de que tienen que hacerte una colonoscopia.

La subida del impuesto sobre las rentas del trabajo nos va a partir por el eje. Y por ahí resoplan. La señora ministra ha dicho que este país recauda como nueve puntos de PIB por debajo de la media europea y que eso no puede ser. Y es verdad. Pero no ha dicho que en este país la economía sumergida llega a los veinte puntos de ese mismo PIB. Que es otra verdad. Y no es muy sano que los que pagan carguen con más y los que no pagan sigan tocándose las bolas.

Pero es que, además, no es lo mismo la velocidad que el tocino. Ni la recaudación que el esfuerzo fiscal. El año 2020 España fue el país de la OCDE donde más aumentó la presión fiscal, que pasó del 34,7% de 2019 al 36,6%. Es un porcentaje superior a la media de las economías industrializadas (33,5%) y el más elevado de los últimos años. Pero da igual. Más madera, que es la guerra.

Con una deuda pública que nos comerá literalmente por las patas cuando el Banco Central Europeo diga «rien ne va plus», con el dinero prestado que tendremos que devolver a Europa, con la inflación que nos obligará a subir las pensiones y el costo del paro, los ertes y toda la pesca, habrá que exprimir los limones hasta la cáscara. Este va a ser el año. Y ustedes los limones.

La llantina canaria para que nos sigan pagando los pasajes, los plátanos, el agua, la luz y la ropa interior, no la va a escuchar nadie dentro de muy pocos meses. Porque todo, de Norte a Sur, va a ser un llanto de Españas vaciadas y contribuyentes cabreados. A finales de febrero el comité de sabios fiscales entregará a los mandarines madrileños, tiralevitas, políticos y altos cargos centralistas la hoja de ruta. Y después, vendrá el hachazo fiscal de los hijos de la gran ruta.