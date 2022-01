Golpe a la diabetes

Parece que por fin ha llegado el revolucionario tratamiento que podría acabar con la Insulina. La noticia está firmada en un artículo publicado días atrás en el periódico El Español, que recibí gracias a mi buen amigo Vicente Pérez, y que rápidamente trasladé al grupo de «enemigos y enfrentados a esta terrible enfermedad que denominamos la asesina silenciosa». Este descubrimiento va destinado a los más de cinco millones de enfermos diabéticos Tipo 1 que existen actualmente en nuestro país.

Informan también que han logrado inventar otro aparato para medir el azúcar en sangre, que funciona con solo acercarlo al cuerpo, por lo que no habrá necesidad de pinchar los dedos todos los días. Junto con las investigaciones de ese doctor que con un compendio de hierbas consigue un tratamiento eficaz, que en l5 días permite equilibrar el azúcar que el cuerpo precisa para su supervivencia, y con la cirugía laparoscópica y no invasiva, que ya se hace en diversas clínicas privadas de la península, parece que ha llegado la hora de dar el golpe definitivo a la diabetes.

Cuando me inicié en esta cruzada particular contra la enfermedad era con un único propósito, acabar con ella y que se escuchara la voz de las muchísimas personas a mi alrededor que la padecen, empezando por mi querida y añorada esposa, a la que vi sufrir noche tras noche, y por supuesto por esos niños que tienen que luchar desde tan pequeños. Si este nuevo descubrimiento llega a buen puerto, habremos conseguido el mejor adelanto técnico del siglo XXI.

En ningún momento he buscado un beneficio personal, mi deseo es la erradicación, pues ni el que habla ni mis colaboradores necesitamos medallitas y placas, pero sí reconocimiento, una palabra tan en desuso. Por eso mi batalla continúa, contra quien sea necesaria. Las industrias y los gobiernos nos controlan, no somos nadie. Ya intentaron una velada amenaza que no sirvió de nada, salvo que nos convertimos en una chinita en el zapato. De momento nos conformamos con seguir dando la lata, pues sabemos que dentro de esos entramados existen personas muy serias y honestas. No pretendo ponerme en plan conspiración, pero nacemos desnudos y fallecemos igual, aquí solo quedan nuestras acciones, el comportamiento hacia los demás, la honradez y el reconocimiento.

¿Qué pasaría si se acabara con los más de 150 medicamentos con sus correspondientes contraindicaciones que nos recetan? La industria alimentaria y farmacéutica no va a perder y seguramente producirán para otras enfermedades, pues la maquinaria de hacer billetes no parará nunca y, los riquísimos seguirán acumulando billetes y los demás, pensiones de hambre y miseria. Por cierto que el señor Sánchez dice que este mes de enero nos va a dar una paguita para compensar el IPC y que además nos va a subir el 2,5% mensual. ¡Que agradecidos estaremos!

No nos vamos a dormir, el equipo está alegre y dichoso, son los otros los que deberían preocuparse, pues se les ha visto el plumero. Ya no pueden hablar con esa contundencia de antes, la diabetes tiene tratamiento y, ahora, cura. Lo importante son hábitos saludables, algo de deporte y mucho control y seguimiento. Algo de lo que en estos momentos se carece. Esta maldita pandemia y la mala gestión de la misma ha acabado con la atención primaria de la sanidad pública, y los enfermos no pueden seguir sin sus análisis al menos dos veces al año, el control de la tensión arterial, el peso y la glucemia por parte de su médico de familia. Las Comunidades Autónomas tienen esa responsabilidad.

Agradecimiento eterno a este medio de comunicación y a su director Joaquín Catalán por permitirme decir lo que pienso. Otra persona, que ya no está con nosotros, fue quien me dio el impulso, y son mis amigos los que me empujan cada día, con tesón, valentía y riesgo.

Me despido hoy con la tristeza de la pérdida de un excelente muchacho, gran profesional, cercano, buena gente…, que con apenas 51 años se ha ido de un infarto. José Carlos Alberto Pérez-Andreu fue compañero de mi hija pequeña en el Luther King, diabético desde siempre. Conocía a su padre y a su madre, la Lina Morgan de Tenerife, la inolvidable Pochola. Mi pésame para la familia. Con Dios.

aguayotenerife@gmail.com