El negocio del virus

Tras la crisis del crédito del 2008, los intelectuales andaban especulando sobre si el capitalismo estaba en crisis, carcomido por el demonio de la economía especulativa. Y entonces llegó el virus desde una dictadura comunista. Un virus misterioso y mortal. Que inquietante.

El coronavirus produjo una pandemia mundial, paralizó la sociedad y se llevó por delante la vida de millones de personas. Y entonces se puso en marcha el motor que mejor ha funcionado en la historia de la humanidad: el afán de lucro. O sea, la base del capitalismo.

Los grandes laboratorios farmacéuticos se lanzaron a una carrera científica sin precedentes, buscando una vacuna eficaz contra el enemigo microscópico. Y en un tiempo récord la consiguieron. ¿Resultado? Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson cerraron el año 2021 con una facturación conjunta de más de 66.000 millones por sus inyecciones contra la covid-19, más del doble que todo el sector de las vacunas antes de la pandemia. Pfizer ha facturado el doble que en 2020. BioNTech, ha multiplicado sus ingresos casi por cien. Y ambas concentran el 71,2% de las ventas.

Pero no solo ellos se han puesto las botas. Los fabricantes de mascarillas y equipos de protección se convirtieron en vendedores de agua en el desierto. Los gobiernos europeos gastaron millones y millones en una alocada carrera por comprar a cualquier precio, a cualquier suministrador y de cualquier calidad. ¿Y dónde estaban los vendedores? Mayoritariamente en China. Qué oportuno.

Los gobiernos de las democracias de mercado tardaron, pero acabaron eliminando los impuestos sobre las mascarillas que obligaban a comprar a sus ciudadanos. Robar a punta de pistola es descarado incluso para un Estado. Y también fijaron un precio máximo, para evitar la especulación ¿De quién, por cierto? ¿Del fabricante comunista o del farmacéutico capitalista? Qué incertidumbre.

En la carrera de la eficacia, las vacunas de laboratorios de EEUU y Europa dejaron muy atrás a las de Rusia y China. Ambos países no solo han fracasado en sus planes de producción, sino que el resultado de sus productos ante las nuevas variantes ha sido decepcionante y ha provocado que muchos países hayan optado por las vacunas occidentales. La anunciada vacuna venezolana quedó en lo que quedan siempre los anuncios de Maduro: en el ridículo. Venezuela ha terminado comprando millones de dosis de la Soberana y la Abdala2 de Cuba que, a pesar de la repugnancia que siente por el capitalismo, se ha dedicado a vender “solidariamente” sus vacunas a otros países comunistas. La venta solidaria es una nueva figura marxista caribeña. Qué imaginativo

Los 21.000 millones invertidos por los laboratorios farmacéuticos en investigación y desarrollo se han recuperado ampliamente con las ventas realizadas hasta ahora. Pero no solo eso. Los expertos anuncian que aunque los precios de las vacunas inyectables irán bajando en el futuro, como pasa con todos los medicamentos de ventas masivas, la necesidad de revacunaciones creará un enorme mercado prácticamente interminable. Las mutaciones del virus aseguran a los laboratorios y a los fabricantes de tests y de mascarillas, un negocio redondo y estable. Qué conveniente.

El coronavirus se ha llevado por delante la vida, el trabajo y el bienestar de millones personas en todo el planeta. Y precisamente por eso, porque ha causado tanto dolor y tanto daño, resulta extraño e inexplicable que a estas alturas aún no sepamos quién, no sepamos dónde y, sobre todo, no sepamos por qué. Las casualidades existen, pero este virus, según afirma una parte importante de la comunidad científica, despierta muchos interrogantes que aún no han sido contestados. Dos años después. Y aún nada sobre el origen. Qué raro.