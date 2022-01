La libertad del multimillonario

¿Saben ustedes quién es Jelena Ristic? Ahora se lo cuento. Debe ser lo primero que ha salido de su boca que haya trascendido a los medios internacionales: «La única ley que deberíamos respetar es la del amo»”. Escucho la frase y no se me viene otro escenario fuera de la constelación hippie. Pues no. De hippie no tiene nada, más allá de lo fácil que debe resultar decirlo como esposa del actual número uno del tenis mundial. De un multimillonario: Novak Dkokovic. Desde ese sillón uno puede sentirse lo que quiera. Libre, esclavo, hippie o señorito andaluz. Lo que a uno le dé absolutamente la gana.

Lo maté señoría, pero fue por amor. Y, ¡hala! queda libre el acusado. Libertad, libertad… sin ira, libertad. Libertad para todos, libertad para algunos o libertad para sólo lo mío… En la naturaleza no existe la libertad. Existen el azar y la necesidad, pero no la libertad. La libertad solo existe en las sociedades humanas. Y existe porque nos ponemos límites a nosotros mismos, si no sería imposible la convivencia. El límite no es la negación de la libertad sino todo lo contrario: es lo que da fe de la existencia o no de libertad. Y eso lo vemos fundamentalmente en las sociedades democráticas. Las que se apoyan en el principio de igualdad como fundamento de las mismas.

El Estado australiano no está imponiendo un límite porque sí, sino que ha establecido un límite con carácter general para proteger a la población frente a la propagación del Covid, y, en consecuencia, se podrá no estar de acuerdo con el mismo, pero nadie puede eximirse de su cumplimiento. No es Australia la que está limitando la libertad personal de Novak, sino que es este el que quiere imponer su voluntad individual a la voluntad general del Estado en cuyo territorio se juega el Grand Slam. Es a Australia a la que asiste la razón democrática y no al tenista, que está exhibiendo su profunda convicción antidemocrática.

Hoy Djokovic es el abanderado de los negacionistas de la vacuna, y no sabe –o sí– el daño que está haciendo. Nole tiene todo el derecho del mundo a no querer vacunarse, de la misma forma que tiene derecho a creer que al agua se puede convertir en vino solo con desearlo, por supuesto, pues existe la libertad de no creer en las evidencias y llamar necio al que sí cree en ellas, faltaría más. Libertad para ver blanco lo que es negro.

Hoy, gracias a que la mayoría nos hemos vacunado, la Sanidad no ha colapsado. Y gracias a que la mayoría se vacuna, el número uno puede no vacunarse. Y gracias a que la mayoría toma el riesgo en solidaridad con el resto, una minoría puede tomarse la libertad de ser egoísta. Las vacunas no evitan el contagio, pero reducen drásticamente los efectos más graves del virus. No te vacunas solo por proteger tu vida sino para proteger la vida de los demás, tu sistema de Salud y a tus sanitarios. El partido, este partido, es entre Djokovic y tú, entre Djokovic y tu médico.

Cada uno es libre de matarse como quiera pero sin poner en peligro a los demás. Lo mismo ocurre con las vacunas, nadie te obliga a ponértela pero ¡coño! No pongas en vilo al resto. Cuando tú rechazas libremente un medicamento de efectividad probada, no te estás jugando solo tu vida, te estás jugando la vida de otros porque puedes llegar a ocupar camas que necesitan otras personas para salvarse. Del Covid o de lo que sea.

Los no vacunados que enferman, no ponen ninguna objeción a ser tratados con medicinas de los mismos laboratorios que producen las vacunas. Todos preferiríamos no ser conejillos de indias de multinacionales farmacéuticas, pero es el único remedio que tenemos de momento.

Estamos discutiendo sobre el privilegio de un tenista de élite que rechaza las vacunas cuando más de la mitad de la población mundial no tiene el derecho a una. Si todos hiciéramos como Djokovic, las variantes del virus se multiplicarían aún más y alguna de ellas podría ser mucho más letal que Ómicron o Delta. Hablamos de un privilegiado que ha pasado unos días en un hotel donde algunos migrantes sin papeles llevan años en condiciones lamentables, ése es el mundo asqueroso en el que vivimos y contra el que Djokovic no representa rebeldía ni amenaza ninguna sino más de lo mismo. Un reaccionario. Un jeta. Se acuerdan de la libertad de irse de cañas… pues por ahí.

Feliz domingo.

