La coordinadora general de Unidas Podemos en Canarias, Laura Fuentes pidió en su día que el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, se fuera a freír espárragos, a cuenta de la bochornosa inacción del Gobierno de España en el tema de la inmigración en las islas. Fue una declaración valiente, porque le podría haber causado algún problema interno. Desde la oposición se le dijo, no sin razón, que ese ministro era de un Gobierno de pacto en el que estaba su propio partido y que es una incoherencia comportarse como si fueras oposición cuando estás gobernando. Laura Fuentes, en aquella ocasión, tenía razón y lo que estaba ocurriendo en las islas era una vergüenza: incoherencias aparte. Esta semana Fuentes ha descrito un escenario casi post apocalíptico. Asegura que Unidas Podemos se encontró con un área de Derechos Sociales casi en ruinas, sin recursos y sin personal. Debe ser por eso que han pasado casi dos años —media legislatura— y el área sigue manga por hombro. A partir de ahora, según Fuentes, las cosas van a cambiar porque la prioridad del Gobierno serán los derechos sociales de los ciudadanos. No descartemos que si las cosas no cambian, la coordinadora de Podemos podría terminar pidiendo la dimisión de la consejera de Podemos.