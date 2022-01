La gestión de esto

Uno de cada diez trabajadores canarios se encuentra en baja laboral a causa del coronavirus. Eso supone que más de 70 mil personas estarían en su casa, en cuarentena preventiva. En el caso de los autónomos es 1,3 de cada diez. La gestión de la pandemia se está convirtiendo en un sin dios. Un búscate la vida para los afectados y para los que intentan mantener a flote la economía de las islas. La gente tiene que rascarse el bolsillo para hacerse las pruebas de antígenos por su cuenta y riesgo. Los confinamientos no los determina ningún responsable sanitario, sino son automáticos y dependen del albur de lo que decida cada uno. Y estamos en el principio de un revolcón con el aluvión de contagios que nos están dejando ya las fiestas y los encuentros familiares de las fiestas pasadas. ¿Y cuál es la respuesta oficial a este tsunami? Sintetizando: esto ya no es tan grave. No pasa nada. La nueva cepa mayoritaria es muy benigna. O sea, tu tranquilo. Al final “solamente” mata en Canarias seis o siete personas al día. Cierren los ojos e imaginen esas seis o siete familias. ¿De verdad que nos parece que no está pasando nada?