Un eterno desprecio

Hay cosas que, por su naturaleza, no se entienden fácilmente. Como el horizonte de sucesos de un agujero negro. O la esencia de la materia oscura. O los conceptos que te cobran en el recibo de la luz. Pero hay otras que, en cambio, son muy simples pero tampoco se logran entender. Por ejemplo, no puede ser que España sea un país en donde tus derechos como ciudadano sean distintos según seas de Alpedrete de Arriba o de Alpedrete de Abajo. No tiene sentido. No hay por donde cogerlo.

Creo que los jueces hacen muy bien poniendo límites a las restricciones a la libertad que quieren poner los políticos. Con las mejores intenciones están empedradas las carreteras de todos los infiernos. No puede ser tan fácil prohibir a los ciudadanos la libre circulación o el derecho a reunirse, por poner algunos ejemplos. Hemos visto cómo países que eran ejemplo de libertades civiles, como Estados Unidos, aprovecharon los atentados terroristas de Nueva York para quebrantar esa libertad ciudadana con la excusa de garantizar la seguridad nacional. Lo mismo puede decirse de quienes, con el propósito de salvar nuestras vidas, están dispuestos a arrebatarnos la libertad.

No soy negacionista. Me vacuné una primera vez. Y una segunda. Y luego una tercera. Y supongo que lo haré una cuarta vez, cuando toque. Usé mascarillas, incluso cuando mintieron diciendo que no era necesaria. Y también después, cuando dijeron que era obligatoria. Pero estoy harto. Cansado de ver cómo se denuncian los macrobotellones de esa gente joven «irresponsable» y viendo partidos de fútbol con miles de personas en las gradas, hombro con hombro. Asqueado de la permanente campaña en contra de las personas que no se quieren vacunar y que solo están poniendo en riesgo su propia vida. Desquiciado al ver cómo en una comunidad autónoma se ponen unas normas y unas restricciones que no existen en la otra de al lado.

¿Cómo va a existir una unidad de actuación en los países de la Unión Europea si dentro de cada país cada comunidad, cada ciudad, está haciendo la guerra por su cuenta? ¿Cómo vamos a confiar en las autoridades sanitarias si en unos lugares dicen digo y en otros dicen diego?

No hay cansancio pandémico. Es que muchos estamos hartos. La confianza se gana con la coherencia y se pierde con el disparate. La lucha contra el virus se ha convertido en una permanente improvisación pseudocientífica con demasiadas chapuzas inexplicadas.

No sé si este va a ser el año en que el coronavirus desaparezca de nuestras vidas. Lo dudo mucho. Pero sí estoy seguro de que este va a ser el año donde mis decisiones sobre el virus no van a tener nada que ver con las nuevas mentiras que cuenten los que dicen que saben. Este año, si me equivoco, lo haré por mi cuenta y riesgo.

Cuando un abusón te quita un día el bocadillo en el recreo pierdes solo la comida. Cuando lo hace por sistema pierdes la comida y la autoestima. Hace ya muchos años que «eso» que llamamos Madrid, la corte de los poderes centrales del Estado que viven en el ombligo peninsular del reino, consideran que las Islas Canarias son el pito del sereno. Solo somos noticia cuando nos ocurre alguna desgracia. Y la gente importante solo viene cuando se asegura repercusión en los medios de comunicación nacionales. De resto, no existimos. Hay una España profunda olvidada. Y otra, de ultramar, ultrajada. Una tierra que siempre se ha sentido parte de Europa pero muy pocas veces parte de un Estado que ni la conoce ni la reconoce. A algunos políticos canarios les sigue sorprendiendo la displicencia con la que nos tratan los mandarines madrileños. Ahora han pedido un informe preceptivo al Parlamento de Canarias, sobre una modificación legal que afecta a la Ley de REF. Solo que el informe es para una ley que ya fue aprobada hace tiempo. O sea, una burla. Una pérdida de tiempo y una falta de respeto institucional. No es que estemos en una democracia donde no se respeten las leyes (que también) sino que somos una molesta excrecencia jurídica. A los vascos no se atreven a quitarles el bocadillo. Por algo será. Al final uno siempre tiene lo que se merece.