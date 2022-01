Los pecados de la carne

El ministro Garzón tiene una extraña capacidad para decir cosas razonables, pero de tal manera que acaban sonando como una explosión termonuclear. Ahora la ha vuelto a liar otra vez con la carne y tiene a los ganaderos españoles –ocho mil millones en exportaciones al año– subiéndose por las paredes.

Al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, le gustan los chuletones al punto. Para gustos hay colores. Pero al ministro de Consumo lo que le gusta es la sangre directamente. Ha hecho unas declaraciones a un prestigioso periódico, The Guardian, en donde dijo que en este país hay explotaciones cárnicas muy sostenibles y muy buenas y otras deplorables y donde se hacen malas prácticas. ¿Mentira? No. Absolutamente cierto. Pero si eres un consumidor extranjero y vas a comprar una bandeja de carne española es muy probable que no sepas distinguir de qué tipo de explotación viene el producto. O sea, que el ministro le ha pegado un pequeño tiro en la pata a los exportadores españoles en su conjunto.

Se supone que si quieres combatir a los irresponsables y eres miembro del Gobierno lo puedes hacer a través del BOE. Irse a un periódico y soltar una impertinencia así o es fruto de la inexperiencia o es resultado de una frivolidad. Y lo peor, lo que roza ya los límites de algún extraño padecimiento intelectual, es que el ministro Alberto Garzón haya dicho que las críticas a su campaña contra el consumo excesivo de carne procedía de hombres que «sentían que su masculinidad se vería afectada» por no consumirla. Como si Pedro Sánchez temiera que se le cayera la chibichanga si le quitaban su chuletón semanal.

Si esto no fuera lo que es, un negocio del que viven miles de familias, un sector exportador y un ministro de Consumo que la tiene tomada con el consumo, sería para revolcarse de la risa como un cochino en un mar de cáscaras de papa negra. El Gobierno ha vuelto a dejar a Garzón más solo que la una. Como si fuera portador de un virus extremadamente contagioso que le conduce inexorablemente a chocar una y otra vez con las bebidas refrescantes, las pastelerías, los ganaderos y lo que se le ponga por delante.

Los socios de la izquierda verdadera se han convertido para Sánchez en un verdadero dolor de cabeza. Garzón ya tiene edad para saber lo que dice y dónde lo dice. Sus palabras –siendo que no dice ninguna falsedad– son irresponsables para un ministro. Y es otro clavo más en el ataúd de la popularidad electoral en un año delicado. Un servidor no come carne y considera que la mejor vaca es la que está viva. Pero eso, hoy, no lo puede decir un ministro. Y si no lo sabe, no debería serlo.