Benditas cañas

Un contertulio del café que, a muchos meses de distancia, estudia la posibilidad de votar en las próximas elecciones generales, nos dice que el dilema se plantea al elegir entre los que destrozarán menos y los que destrozarán más. De lo que sí tiene la certeza es que, a estas alturas de la película, el destrozo ya es inevitable. Se refiere, por supuesto, a la reacción de los partidos políticos frente a una pandemia que ya dura dos años y que ha resultado ser la más dañina de todas las que afectaron a la especie humana (al menos con los datos conocidos). En un primer momento, nos dice, toda la clase política estuvo de acuerdo en la urgente necesidad de dotar con mejores medios y más personal el servicio de Atención Primaria, siempre el primero en recibir el impacto de la extensión del contagio. Ante un enemigo, ubicuo y mutante, tan poderoso, era obligado disponer de un ejército sanitario que pudiera dar respuesta a esa amenaza con unidad de criterio. Pero en España tal cosa no existía y el panorama era desolador. El Servicio Nacional de Salud se había convertido en 17 Servicios de Salud dependientes de las comunidades autónomas y cada cual hacía la guerra por su cuenta. En algún caso, disparando los cañones contra la entidad tutelada, como ocurrió en Madrid durante la presidencia de la aristocrática Esperanza Aguirre. Que llegó a la desvergüenza de disfrazar los proyectos privatizadores de sus cachorros ultraliberales con invocaciones constantes al mejor funcionamiento de la sanidad pública. Un ambicioso proyecto que se puso en marcha con la compra de dos diputados pseudosocialistas (el famoso Tamayazo) para abrirle paso al sillón presidencial. Fueron aquellos años de gansterismo en libertad en los que se dio pie a la sucia campaña contra el doctor Montes y otros sanitarios por su supuesta implicación en la muerte de pacientes sedados en el Hospital de Leganés, para dejar sitio a otros en parecidas circunstancias. Conviene recordar estos y otros atropellos porque todavía cabe esperar que la banda privatizadora vuelva por donde solía y aproveche la pandemia para insistir en sus planes. De momento, se entretienen cubriendo, en parte, las plazas vacantes con personal sanitario contratado temporalmente, y luego Dios dirá. Algo tramarán, porque esos emprendedores en libertad nunca están ociosos. Estos últimos meses de pandemia fue muy perceptible en las televisiones, el incremento de la publicidad sobre las supuestas ventajas de la sanidad privada. Un paraíso de gente alegre y bien vestida que nos prometen curaciones rápidas y sin agobios por una módica cantidad de dinero pagadera por meses. Y sería bueno que en esos anuncios aparecieran también doña Esperanza Aguirre, doña Cristina Cifuentes y doña Isabel Ayuso, las tres luchadoras por la libertad. Siempre se agradece que los implicados en las grandes (y secretas) maniobras del poder económico den la cara. Respecto a los planes del PSOE respecto de la Sanidad Pública también hay que estar vigilantes. Al fin y al cabo, también estuvieron de acuerdo en la cesión de competencias a las comunidades autónomas y en trocear el Insalud. Tiene razón el contertulio.

Por mucho que haya mejores indicadores económicos para expresar la riqueza de un país o el valor de sus bienes y servicios, últimamente no hay termómetro más fiable que la cantidad de paisanos sentados en las terrazas mandándose una caña entre pecho y espalda. Hay quien lo dice hasta con cierta molestia, no creas, clamando algo así como «aquí no hay crisis, muchacho, ¿tú no ves que los bares están llenos de gente?».

La mentalidad española es mucho, usted sabe… Si se corre la voz de que una persona con depresión se ha dado una escapadita a otra provincia, tan mal no estará. Si la mujer que ha sido víctima de acoso sexual sube una foto a sus redes sociales, tan mal no estará. Si el que ha perdido a un familiar recientemente sale a coger el aire, tan mal no estará. Lo mismo, digo yo, es que la peña sale a tomar una caña principalmente porque no tiene dinero para otra cosa.

¿Se han fijado en que ya nadie ahorra para poder acceder a lo más básico? Demasiada gente vive del subsidio, cuando no de la caridad, o de trabajos mal remunerados e inestables. Hasta la mentalidad del españolito ha cambiado radicalmente. Lo he escuchado mil veces, precisamente entre cañas: ¿Qué sentido tiene meterte en una hipoteca a no sé sabe cuántos años si lo mismo no estarás trabajando el mes que viene?

Formar una familia, comprar una casa y tener coche. Esas tres necesidades tan propias de la mentalidad española del último tercio del siglo XX hoy son reliquias, casi un lujo al alcance de cuatro. Bien al contrario, el pisito en propiedad es visto como una inversión «para alquiler vacacional y sacarle un sobresueldo, que él se va pagando solo» o como la cadena que te va a amarrar toda la vida a un banco, a un trabajo que no te va a durar para siempre (y, encima, no te gusta) y hasta a un barrio del que te vas a hartar tarde o temprano. «No, no, en ese juego y esa trampa de la sociedad de consumo no voy a caer», me han dicho mil veces entre cañas.

Así lo han entendido, no ya los menores de 40 años, sino el grueso de la población. La locura que supone embarcarte en grandes inversiones es percibida como una de las moralejas de la recesión de 2008 que todavía seguimos sufriendo. Salimos a duras penas de aquella crisis, la pandemia nos ha metido en otra, y se nos viene una tercera, agravada con el incremento desbocado de precios de los bienes de primera necesidad. ¿Qué hacemos? ¿Nos encerramos en casa, rechazando el disfrute de placeres a 30 euros, venga, a 50 si hace falta? No, esa lógica es totalmente incompatible con un mundo eternamente en crisis, en el que el consumo salvaje e innecesario es parte de la identidad de la persona. Bueno, tampoco tan innecesario, que pasarlo bien es parte fundamental de nuestra salud mental… Típica conversación de cañas: si vuelven las vacas anoréxicas, que no te pillen debiendo hasta la camisa.

Nos ha tocado vivir esta cultura del placer momentáneo como bálsamo para los dolores del día a día. Ese «darte un caprichito» y gastarte los cuartos en un videojuego, un pequeño viaje… Vivir el presente en lugar de guardar para un futuro incierto en el que a saber si estarás viviendo de nuevo con tus padres o compartiendo piso con otros tres. Pues tiene sentido, oye, ahorrar 30 euros equivale a no haber ahorrado nada. «Es que da igual lo que hayas estudiado, acabas en un trabajo de mierda, te quedas obsoleto en dos años y contratan a uno más joven y le pagan la mitad», te dice tu compañero de mesa antes de mandarle un trago a la caña.

Resultado, una quedada con los amigos y a vivir el presente, que una caña y una tapa no arruinan a nadie. Y encima encuentras un hombro en el que llorar.

Benditas cañas. Que reinen por siempre.