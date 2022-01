K.O. sanitario

El final de 202l se ha convertido en un verdadero desastre total para los enfermos de diversas patologías. El covid 19 y sus afluentes se han ido llevando toda la atención sanitaria primaria, la que hasta hace bien poco y sin discusión alguna estaba siendo el mejor sector o quizás el único que funcionaba perfectamente en el Servicio Canario de Salud. Ahora, por falta de dinero, menos contratación, miedo o dejadez, la atención se retrasa en demasía, a pesar de los profesionales que trabajan a destajo y a los que nada se les puede reprochar. Sé que hacen lo que pueden, no tengo nada que reprochar en los tratamientos a mi familia en general, pero los centros de salud están bajo mínimos y la mala gestión ha llevado a cargarse la atención primaria, tal como la conocíamos.

En el centro de Candelaria han hecho muchos cambios y se han ido jubilando médicos que no están reemplazando por profesionales de aquí, fichan cubanos, argentinos, venezolanos, rusos… que ocupan plazas de interinos y los tienen del tingo al tango y haciendo guardias. De la atención telefónica mejor ni hablamos, no te cogen el teléfono ni llamando 40 veces, y si la pides por la aplicación del móvil, no te llaman. Para pedir cita presencial ármese de paciencia y tómese un paracetamol mientras espera. No digo que estos médicos no estén preparados, lo que veo es que no les permiten hacer bien su trabajo. En mis últimas consultas me ha tocado un cubano que lleva ocho meses reemplazando al anterior médico jubilado, y solo en dos ocasiones he pasado consulta con él en el centro. Teniendo en cuenta que soy diabético tipo 2 y que preciso un seguimiento, la atención está brillando por su ausencia. Las citas de enfermería para consejos alimenticios, revisión de la glucosa, peso, tensión, etc… ahora son una vez cada seis meses, si acaso. Las urgencias ni nombrarlas, los pacientes prefieren subir al Hospital La Candelaria aunque tengan que esperar horas, y ahí es donde comienza la saturación del sistema.

El pasado 26 de noviembre tenía pruebas y cita en oftalmología. Fue el día de la tromba de agua, se nos averió el coche y no pudimos llegar. Intentar pedir otra cita está siendo una odisea, no cogen el teléfono, ni siquiera a las horas que ellos establecen. Tuve que acercarme a dar parte al personal en el edificio de Enfermería y sigo esperando noticias.

Con la situación desbordada por las siguientes variantes del virus, aconsejan no salir a la calle salvo que la situación sea de extrema gravedad, especialmente para las personas mayores. Hago caso de todas las recomendaciones, pero veo todos los días en televisión cómo están actuando los jóvenes, la irresponsabilidad y egoísmo de gente a la que le importa un bledo las vidas de los demás, la mayoría son culpables de esta situación extrema que estamos padeciendo, hay que decir la verdad y dejar de ser tan pánfilos como los políticos, que siempre van con paños calientes.

Sin ser agoreros, ni culpar a los políticos, que lo son, pues son los que han permitido los aforos en los partidos de fútbol, este principio de año nos va a traer muy malas nuevas, acechando están nuevas cepas esperando para crear más caos y las autoridades no podrán hacer nada para evitar el colapso en hospitales y centros de salud. Mientras tanto los diabéticos nos iremos de este mundo por «patologías previas» y no por la terrible plaga del covid 19.

Mi gran preocupación es la búsqueda de una solución para los diabéticos tipo l, especial a todos los niños cuyo sufrimiento padecen tanto enfermos como familiares. Hacen falta más estudios, más investigación, más dinero y más compromiso social, los medios de comunicación también deben arrimar el hombro. Las autoridades no ven la enfermedad como una plaga desdichada, que causa mortandad especialmente en niños.

Aprovecho las líneas que me otorga el periódico para desear para este nuevo año lo más importante, salud para todos, a ella hemos de encomendarnos. Desde esta atalaya quincenal no cejaré en mi cruzada dedicada a defender los derechos de los enfermos de diabetes, una plaga que sigue asediándonos y matando. Es una asesina silenciosa. Les deseo lo mejor para este año que comienza. Prosperidad, paz y amor. Con Dios.

