Cuando el abrazo no llega a tiempo

No sé cómo ocurrió. Un día, sin darnos apenas cuenta, apareció el fin del mundo y ese día se hizo perpetuo. Es una tristeza inmensa que alguien se vaya por su propio pie. El ser humano es un animal de compañía. Somos piel. La belleza que hay en el mundo no es nada si estás solo en él. Seis lecturas de El Principito y sigo encontrando lecciones de vida.

Once muertos de media al día en España por suicidio. No podemos mirar para otro lado. Verónica Forqué era famosa, pero otras diez personas murieron ese día por su propia mano. Diez desconocidos que tampoco recibieron la ayuda necesaria. El abrazo no les llegó en el momento justo. No estamos solos, aunque muchas veces creamos que lo único que tenemos al lado es nuestra sombra contra una pared.

Lo que necesitan quienes se sienten en un pozo sin fondo, quienes hace tiempo que borraron de su cara la sonrisa, es calor. Calor humano. No el calor mentiroso de las pantallas. No seres tóxicos a su alrededor. Cariño del de siempre. Nadie se inventa la ansiedad. Hay demasiadas depresiones que no están tratadas por profesionales, por especialistas. El que tiene el alma rota, el corazón agujereado, teme que le señalen.

Esas tonterías de que los hombres no deben llorar, de que las mujeres aguantan con el universo sobre sus espaldas… no son sino chorradas de gente que piensa que estamos hechos de acero y con corazón de hielo. Los seres humanos necesitamos llorar cuando el cuerpo nos lo pide a gritos. En esta pandemia sin fin… más. Las estadísticas dicen que se han duplicado los tratamientos de ansiedad y que el año pasado aumentó el número de suicidios.

Hay que hablar del suicidio. Sin eufemismos. También en los enunciados que preceden a las escalofriantes cifras de recuento. No se puede tapar una depresión a base de copas. Cuando uno se siente a punto de ser aplastado y sin posibilidad de correr, de saltar y escaparse. Cuando todo es negroazulmarino… hay que pedir ayuda. A gritos, si hace falta. Escapar de la peor decisión. Porque hasta en la oscuridad más profunda hay una luz. Mañana siempre está ahí. Hay millones de tratamientos. Los especialistas en salud mental han avanzado mucho. La medicación, también. Las terapias, lo mismo.

Nunca se sabe cuándo una persona hace clic. Pascal decía que «la infelicidad del ser humano se basa solo en una cosa: que es incapaz de quedarse quieto en su habitación». Pero quién quiere una vida de celda. Somos nosotros y somos los demás. No somos un crucigrama del que podemos mirar las soluciones.

Lo que de ninguna manera podemos hacer es ignorar el suicidio. Las once muertes de media diarias –un equipo de fútbol– son un precio demasiado caro. Quizá todos deberíamos mirar más hacia los lados. Rozar. Rozarnos. Sentirnos la piel. El cariño y la caricia que prenda la luz que lo evite. Nos dan vergüenza infinidad de tonterías y no parece que nos importe mucho dejar marchar completamente solas a tantas personas cada día.

Muchos han pensado en el suicidio varias veces y los que no lo han ejecutado es porque o son muy cobardes o son muy valientes. Pero a veces hay algo que se llama depresión que no es fácil superar solo con la fuerza de voluntad.

Lloren. Tiemblen. Pero no se vayan. Aunque sea la única salida que vean. Resistan. El sol sale mañana para ti. O pasado. O tal vez al otro día. Pero solo para ti. No te vayas. Vivir siempre vuelve a ser hermoso.

Feliz domingo y Feliz Año 2022.

P.D.: En recuerdo de Verónica Forqué, la actriz de ojos y corazón transparentes. Tan entregada como necesitada de los demás.