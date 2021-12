Cuando a la depresión le sigue el suicidio

El suicidio en España es una de las principales causas de muerte, tanto que en 2018 afectó a 7,54 personas por cada 100.000 habitantes, siendo el paro, la depresión y las presiones sociales los factores que más influyen en su producción, si bien estamos por debajo de la media de la Unión Europea, que es de 10,75 personas por cada 100.000, según datos de 2016, siendo 2020 el año con más suicidios registrados en España desde que desde 1906 se tienen datos.

Respecto al sexo, aproximadamente lo cometen 3 hombres por cada mujer, de tal manera que, de los 3.941 suicidios cometidos en España en 2020, 2.938 son varones y 1011 mujeres. Por tramos de edad, la mayor proporción en hombres corresponde a 45-49 años, siguiéndole 50-54 y 55-59. En mujeres, el tramo mayor es de 55-59, siguiéndole 50-54 y 45-49.

En cuanto a las causas del suicidio, según el Congreso Nacional de Psiquiatría celebrado en Bilbao en septiembre de 2012, la más frecuente son los problemas económicos (32%), el desamor y los problemas de pareja (25,8%), las patologías psiquiátricas (19,1%) y los conflictos familiares (11,2%).

Por comunidades autónomas, el principado de Asturias está considerado el «paraíso del suicidio», en lo que podría influir una mayor soledad, la existencia de muchos puentes, y la depresión minera, lo que se convierte en un triángulo fatal, siendo 13 la media de suicidios por 100.000 habitantes. Se podría pensar que la causa es el clima, pues llueve y nieva mucho y el sol escasea, pero, sin embargo, su vecina Cantabria, con un clima similar, es la región con más baja tasa de suicidios. Las comunidades con más suicidios por 100.000 habitantes en 2018 fueron Asturias (13,4), Galicia (10,14), Aragón (9,17) y Canarias (9,07).

Una de las causas del suicidio, la depresión, la he tratado aquí anteriormente, hoy lo hago de nuevo, y no será la última vez, pues se trata de una cuestión tan difícil como frecuente en nuestra sociedad y en el día a día, de tal forma que hay que enfrentarse a ella y tratarla correctamente para evitar males mayores.

El reciente fallecimiento de la actriz Verónica Forqué ha conmocionado a la opinión pública y ha puesto a debate la importancia de la salud mental y del tratamiento de la depresión en la prevención del suicidio. Verónica tuvo que abandonar el Masterchef Celebrity porque no se encontraba bien anímicamente, y así lo advirtió: «no puedo más, no puedo más, mi cuerpo y el universo me están diciendo que necesito parar».

Casada en 1984 con el director de cine Manuel Iborra, con quien tenía una hija, se divorció en 2014, y, según sus propias palabras, «tuve una depresión muy grande porque había estado muchos años viviendo en pareja, y, además, tenemos una hija maravillosa. Pero dejé de quererle. Se acabó y se acabó. Cuando me di cuenta de que no lo amaba se me vino el mundo encima. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo lo iba a decir? Mi vida, mi hija»... Superó la depresión con medicamentos y psicoanálisis, pero el fallecimiento posterior, primero de su hermano Álvaro, y a los cuatro años de su madre Carmen Vázquez, le supusieron unos fuertes mazazos, hasta que el pasado 13 de diciembre su cuerpo fue encontrado sin vida en su domicilio de Madrid.

Actualmente, para aquellas personas que piensan en el suicidio, en Canarias se dispone las 24 horas del teléfono de la esperanza, 928 334050 - 922 334050. Aunque aún no funciona, el 024 será el número de atención a aquellas personas con ideas suicidas, un teléfono gratuito «al servicio de una línea de ayuda a las personas con riesgo de conducta suicida».