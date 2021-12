La «exitosa» inmersión lingüística y el portavoz del PSOE

Varios medios de prensa han recogido unas declaraciones del portavoz del PSOE Felipe Sicilia sobre los recientes acontecimientos en Cataluña relativos a las lenguas cooficiales, catalán y castellano, afirmando que la inmersión obligatoria monolingüe sólo en catalán ha sido un «éxito» y asegurando que los niños catalanes conocen el castellano incluso «mucho mejor que en Comunidades Autónomas donde ese modelo no está». Esta última y muy sorprendente afirmación no responde a la realidad, aunque sea una constante del discurso oficial de los nacionalistas catalanes y uno de los pilares legitimadores de la abusiva inmersión lingüística. Sicilia dice basarse en «algunos indicadores», pero da la impresión de que no ha profundizado en ninguno de ellos.

Iván Teruel, un docente catalán de enseñanza secundaria (autor, además, del emotivo libro ¿Somos el fracaso de Cataluña?, 2021), abordó en detalle el asunto hace unos años en un amplio artículo, accesible en internet, en el desaparecido digital Crónica Popular: Falacias y sesgos: el nivel de castellano de los alumnos catalanes» Allí, repasaba críticamente las fuentes de los indicadores en que algunos basan tan temeraria afirmación, v.gr. las pruebas de acceso a la universidad o PAU EvAU/EBAU en el resto de España), la Evaluación General Diagnóstica del MEC de 2009-2010 para el conjunto español, y determinadas pruebas sobre competencias básicas organizadas por la Generalitat. Tras diseccionarlas, observaba que en las PAU las diferencias en estructura de la prueba, tipos de pregunta y criterios de corrección imposibilitaban comparaciones significativas; y parecidas objeciones de fondo efectuaba para las EGD y las pruebas de competencias básicas. Teruel concluía, a diferencia del portavoz socialista, que «en ningún caso se puede asegurar que los alumnos catalanes tengan un nivel similar o superior en el dominio del castellano con respecto a los alumnos del resto de España».