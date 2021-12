Felicidades, presidente

¿Y por qué no? La felicitación de este año del Gobierno lleva inserto el afable e impertérrito rostro del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Un zambombazo navideño que es como el disparo de salida de una desacomplejada campaña electoral. Seguramente algún partido político de la oposición le va a afear la utilización de los canales oficiales para hacerse propaganda política. Pero será por pura envidia. Ellos también lo harían, aunque no dispondrían de esa luminosa faz, cuidadosamente orlada por una descuidada y nívea barba, más blanca que nunca por los disgustos que dan las calimas, los incendios, los volcanes y las pandemias. Torres habla de lo maravillosa que es la sociedad canaria que ha sido capaz de superar «las adversidades que nos ha tocado vivir». Y luego añade que «hay motivos para la esperanza». Confieso que he mirado el mensaje por delante y por detrás. E incluso e intentado descubrir si tiene alguna clave secreta. Pero no encuentro por ninguna parte a qué motivos se refiere mi presidente sonriente. Yo también le deseo unas fiestas felices y un próspero año 2022. Aunque mucho me temo que nones. Que con más pandemia y menos turismo, cuando el año que viene llegue el meteorito nos va a encontrar a todos secos como la mojama.