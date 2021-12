La desmemoria de la izquierda española

Cuando hará unos días, el gobierno sanchista expuso ante la opinión pública su particular Ley de Memoria Democrática –que viene a revisar y actualizar, para peor, la Ley del 2007 de Zapatero–, pusieron de manifiesto algo que ya intuíamos, pero que ahora se revela en su cruda realidad. En dicha Ley se establecen medidas a favor de los que padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura…. Pero, claro está, para ellos, el periodo de la guerra solo abarca a las víctimas de un bando, el de los buenos, es decir, el de la izquierda; olvidándose por el camino de la desmemoria, los miles de españoles que, del otro bando, el de la derecha, los malos según ellos, también sufrieron y padecieron persecución y algo más que violencia.

Por supuesto, nada se habla de las víctimas de la “República” de las checas o del Frente Popular. Porque de eso se trata. De intentar cambiar la historia para poder ganar una guerra que perdieron hará ochenta años. Lo de los desagravios, es lo de menos. Con esta Ley, ponen de manifiesto, una vez más, su inquina contra la importancia trascendental que supuso para los españoles la reconciliación y el perdón, que no el olvido, de la Transición y la Ley de Amnistía de 1977; y cuyo fin fue buscar la reconciliación política y social de todos los españoles.

Además, esta Ley es tramposa y falsa desde sus primeros párrafos porque está hecha –manipulada–, expresamente para confrontar y cuestionar la legitimidad democrática de la derecha. Por tanto, se trata de una ley sectaria. Y lo es porque en sus textos incluye grandes mentiras. Comenzando por situar a España en una continua confrontación entre fascistas y demócratas; siendo ellos: socialistas, podemitas, comunistas y separatistas los progresistas y demócratas y, por consiguiente, los situados en el lado correcto de la historia; dejando el espacio oscuro y retrógrado para los malvados fascistas, esto es, la derecha.

Con ello pretenden vendernos el hecho de que con esta ley nos igualamos a Europa, cuando la realidad es que ellos, esa izquierda de progreso y tan demócrata, han votado en contra del rechazo a todos los totalitarismos, incluido el comunismo, no una vez, sino cuatro veces: una en el propio Parlamento europeo y las otras tantas en el Parlamento español. Es decir, que necesitan manipular la historia para seguir imponiendo, esta vez por ley, su supuesta supremacía moral de izquierdas.

Saben, y no intentan disimularlo, que quien tiene el poder posee la capacidad legislativa de imponer su propio relato; e incluso, y esto es lo peor, manipular a su conveniencia cualquier relato histórico anterior. No les importa que esta ley sea un atentado a la verdad, a la libertad y a la conciencia de los españoles. E incluso van más allá en su relato de memoria incompleta aboliendo la propia historia para contentar a sus socios independentistas y contribuir de camino a la pérdida de la verdadera memoria e identidad de España.

Están en el empeño de que creamos que la democracia y cuanto esta significa, es una invención de la izquierda, cuando todos sabemos que históricamente nunca la respetaron; de hecho, en los años treinta los socialistas y los comunistas propugnaban la dictadura del proletariado –que no es, precisamente, la cuna de la democracia–, lo que les condujo a dar todo un golpe de estado. Pero ahora pretenden crear de manera artificial un discurso único y beligerante sobre cómo interpretar la historia. Su historia. Y la verdad. Su verdad. Y como es obvio, dicha pretensión no deja de ser un atentado contra la libertad intelectual y, de camino, y no menos importante, contra la conciencia pacífica entre los españoles.

Por si fuera poco todo lo dicho, es una ley totalitaria porque maquina, probablemente para justificar de algún modo su actual política de ingeniería social, crear una historia oficial; y, para ello, reprimen la investigación académica y pretenden penalizar con multas, y hasta con cárcel, los llamados delitos de pensamiento. Tal y como lo leen. Cuidado con lo que piensan de ahora en adelante. No digo más.

macost33@gmail.com