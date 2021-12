Contradicciones

El consejero de Transición Ecológica de Canarias, José Antonio Valbuena, se ha hartado de decir que el gas no era una alternativa en las islas. Que no. Que ni de coña. Por eso se opusieron con contundencia a la creación de una central regasificadora en Granadilla. Y no solo ellos, sino la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Ahora, mira por dónde, Madrid ha visto la luz. Bueno, los precios. Y les ha entrado un frior por las patas para abajo. Y resulta que el gas, que abarataría la producción de las centrales de ciclo combinado en muchos millones cada año, se ha convertido en un combustible prioritario para el Ministerio de Industria que quiere impulsar su uso, también en Canarias. Ahora veremos como sí resulta que es menos contaminante que los fueles que estamos quemando en la actualidad. Y que ayuda a la descarbonización. Y que puede ser el combustible de transición hacia las renovables. Va a ser extremadamente divertido ver cómo se resuelve esta divertida contradicción que corre peligro de dejar algunos discursos con la popa expuesta a los fríos vientos de la realidad.