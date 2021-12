Los brotes verdes se secan

Mirando con sorna todo esto, resulta que España está a punto de inventar un sistema de economía pública circular basada en el movimiento perpetuo. Con el dinero que llega de Europa, el Gobierno está inyectando fondos en las empresas para que estas, a su vez, puedan proceder a pagar sus impuestos, con lo que, al final, el dinero que sale por un lado termina entrando por el otro.

Canarias, a comienzos de este año, aprobó una moratoria para obligaciones tributarias, que permitiría una inyección de liquidez de unos 235 millones a pymes y autónomos de las islas. Es decir, que les dejaría ese dinero en el bolsillo, para asumir las deudas más adelante. Pero luego llegaron las ayudas de 87 millones y 1.144 millones para estas pequeñas empresas y autónomos. ¿Y qué pasó? Pues que con ese dinero las empresas pagaron los impuestos que tenían pendientes. Y así, de los 235 millones que en teoría se iban a quedar en el mercado solo se llegó a la mísera cifra de cuatrocientos mil euros.

¿No habría sido más simple perdonar las deudas y no meterse en el farragoso trámite de conceder ayudas, pedir expedientes y etcétera? Seguramente sí. Pero vivimos tiempos confusos y extraños. Tiempos donde la improvisación es la ley de una selva en la que habitan monstruos que nunca conocimos.

Estamos asistiendo a un tsunami de nuevos contagios que tiene a media Europa en estado de pánico, con países que están rompiendo la unidad de actuación de la UE y haciendo la guerra al virus por su cuenta. Tan mal está la cosa que Pedro Sánchez ha convocado a las Comunidades Autónomas, a las que le pasó la papa caliente de la lucha contra el coronavirus, para advertirles que esto se sale de madre.

La explosión de contagios que está viviendo nuestro país en las últimas semanas por el avance de la variante ómicron ha triplicado los ingresos hospitalarios, tanto en planta como en UCI, en solo un mes. Las luces de alarma se han encendido. Y los optimistas discursos de que con la pauta completa de vacunación estábamos a salvo de todo, yacen olvidados en la gaveta de los argumentos perdidos.

Las consecuencias sanitarias de esta avalancha, que se agravará con estas entrañables fiestas de contactos estrechos y restregones, serán previsiblemente malas. Pero las económicas van a ser peores. Por mucho turrón que compremos esto no pinta bien. La vacuna que necesitaba la economía de Canarias era el turismo. Y no tendremos ni la primera dosis. Las empresas canarias pagaron sus impuestos con las ayudas y se prepararon, muy aseadas y con ilusión, para el programado florecimiento del comercio y el consumo. Pero no lo habrá. La pregunta es si con los fondos que nos vienen de Europa podremos aguantar a flote hasta que vuelvan los brotes verdes. Y ¿saben qué? Nadie lo sabe.