La muerte de mamá

Ha muerto la madre de un compañero. Es algo normal y, como dice el eco social ordinario, es ley de vida. Pero por esperado y normalizado como fenómeno, subjetivamente ofrece una arrebatadora borrachera emocional para quien lo sufre de manera cercana. Es una experiencia muy significativa. Algo distinto de cualquier suceso. Es una experiencia definitiva.

Aunque personal o profesionalmente convivamos de manera cercana con el hecho de la muerte, aunque estemos acostumbrados a hablar o escribir sobre este hecho, cuando le vemos los ojos mirándonos de frente, cuando se padece en la proximidad de nuestra carne y sangre, el silencio cubre toda lógica. Cuando del «ellos» mueren se acerca el verbo al «tú» mueres como una ola arrolladora, se acaban los argumentos. Solo nos queda el silencio como experiencia humana. Contemplar de manera silenciosa la cascada del acontecer inevitable.

No todas las preguntas que surgen en ese instante tienen humana respuesta. Ni humana, ni fácil. Hay un cierto descontrol, una cierta impotencia para manejarnos sensiblemente, una insuficiencia intelectual en las respuestas. Algo se rompe cuando mascamos el amargor de la universal experiencia de la muerte. Es normal que huyamos de ella y que sea de «mal gusto» dialogar sobre ella, por interna incomodidad dialógica.

La esperanza no nace de la carne; no surge de nuestros recursos lógicos. La esperanza viene, si viene, de fuera en una expectativa barruntada. Es la respuesta a ese grito natural que traduce emociones bajo un lenguaje enfático que nos empuja a gritar sin voz «no puede ser».

No puede ser que todo acabe como una serie interrumpida sin un final cómodo y feliz. No puede ser que la madera que abriga su cadáver sea la escena final de una relación de tantos años y de unas sonrisas y abrazos que ya no volverán a darse. No puede ser que esto sea el final. Mi corazón siente que así no puede acabar esta experiencia de vínculos tan estrechos. No puede ser.

Entonces, ¿qué será? Acaso cabe dejar que susurre la esperanza de tal forma que despierte el volcán a una lava trascendente. Acaso detrás de las murallas conocidas y tangibles haya valles diferentes que mantengan ardiendo el brillo de lo que aquí no tenía explicaciones materiales. ¿Habrá un hogar allá?

Y en esa lucha anda nuestra inteligencia y nuestra sensibilidad, nuestra psicología y nuestra racionalidad. Luchando por dejar que entre la esperanza. Y en esa lucha estaba la humanidad hasta que quien entró por esa fisura intelectual fue el amor. Y tomando carne verdadera como la que hoy cubre esta madera, la carne de mamá, tomando la humanidad hasta el extremo, abrazó la muerte misma haciendo que su glorioso final fuese la clave de toda esperanza verdadera.

Quienes fueron testigos de aquello dilataron de tal modo el corazón que sus pálpitos han atravesado la historia hasta introducirnos a nosotros mismos en un sístole y diástole de esperanza. Sí así ocurrió entonces, ocurrirá ahora. Lo que no tiene razones que lo explique, la muerte de mamá, tiene razones que sorprenden a la misma inteligencia preguntona. Lo que vieron ellos es lo que zarandea mis impotentes «no puede ser».

Y al final todo está en nuestras manos. Como las grandes decisiones. No toca acoger lo que viene de fuera, lo que nos revela otra Palabra que encaja a la perfección en nuestros anhelos. Es un anillo para tantos dedos destrozados por la inevitable ley de la vida.

Tal vez no sea, al final, tan triste preparar la Navidad mirando al Cielo.