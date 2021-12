La cogobernanza de Sánchez

Es admirable la capacidad para sintetizar la nada del presidente Pedro Sánchez. Ayer domingo nos convocó a una comparecencia por definición urgente y cuyo contenido fue casi perfectamente insignificante. Solo nos enteramos de que el presidente está preocupado (no alarmado) por el crecimiento de contagios por covid y la extensión de la variante ómicron y que en la reunión ya anunciada con los presidentes de las comunidades autónomas, en la tarde del próximo miércoles, propondrá que se aporten nuevas medidas, además de escuchar atentamente la situación de cada región. Después Sánchez se fue a almorzar la ensalada de coliflor que lo mantiene con ese aspecto saludablemente tísico que le caracteriza.

La pandemia tiene en España sus propios mandamientos oficiales. El primero es «no te apresurarás». Estoy preocupado, pero ya si eso lo vemos el miércoles por la tardecita. Luego está, por supuesto, lo de no adelantar ninguna propuesta desde el Gobierno central, no vaya a ser que se la revienten o se la critiquen o simplemente la ignoren. Sánchez sigue practicando lo mismo: hacer pasar por cogobernanza lo que es inhibición premeditada, calculada y tramposa. Yo encantado de escucharles y tomar un cafelito o una birra mientras tanto, pero ya se sabe que deciden ustedes. ¿Una medida política o legislativa común? Bueno, pero tendrán que insistir ustedes mucho desde una unanimidad gimiente y portarse como Richard Gere le dijo que lo hiciera a ese dependiente de la tienda de lujo en Pretty woman: haciéndome mucho la pelota. Como resulta harto improbable que ocurra tal cosa Sánchez se limitará a escuchar paternalmente a sus pequeños homólogos. No habrá ninguna ley contra la pandemia. Amplios sectores de la derecha la rechazan incluso porque se insiste en que la ómicron no es tan peligrosa, que muere mucha menos gente, que los hospitales están lejos de sufrir la saturación de hace un año. Se lo escucho a gente respetable e inteligente y me asombro. Muchos más contagios, sumados a la gripe estacional, son muchas más consultas en atención primaria y un incremento imparable de hospitalizaciones, aunque sean más cortas y se produzcan menos fallecimientos gracias a una admirable campaña de vacunación. Ignoro si aumentar las restricciones es una idea eficaz o eficiente. Disminuirlas –«tenemos que retomar nuestras vidas de antes y cuanto antes»– se me antoja una chaladura irresponsable, un darwinismo cuñadista, una precipitación absurda. La pandemia también se ha convertido en un saco donde echar todas nuestras sucias frustraciones, abandonos, inercias y mentiras. Si estoy más gordo, si no hago ejercicio, si ya bebo en mi casa a diario, si he descuidado a mis amigos, si trabajo menos y peor, si ya apenas saludo a mis vecinos, si he terminado suscribiendo un pesimismo cínico y mezquino como una religión unipersonal es culpa de la jodida pandemia, del virus chino, del maldito Gobierno que no elimina de un plumazo o de la atroz oposición que se atreve a criticar y no aplaude con las orejas lo que se hace o no se hace. La pandemia como excusa, como pretexto, como colofón de todo hartazgo, todo fracaso, toda obsesión sentimental o ideológica.

La reunión con los presidentes autonómicos es una acción puramente decorativa y todos los asistentes lo saben. Es una lástima que el impulso de cogobenanza de Sánchez se limite a escenografías como las del próximo miércoles –y tantas de las anteriores– y no llegue, por ejemplo, a tratar la distribución de los fondos Next Generation –aun teniendo el Gobierno central la última palabra: no son fondos territorializables– en el seno de la Conferencia de Presidentes Autonómicos. Habrá que esperar otro año, otra década u otro siglo.