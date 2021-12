¿Qué coño tendrá que pasar...?

El estímulo para conseguir notoriedad premia a quienes digan los mayores disparates y las descalificaciones más soeces. Nuestra reciente historia esta llena de trucos escénicos para conseguir efímeros espacios de gloria mediática; por los escaños del Congreso han pasado niños de teta o fotocopiadoras, solo porque la democracia ya no deja entrar a caballo.

A Pablo Casado le han estado achicharrando por su enfrentamiento interno con Isabel Díaz Ayuso. Un tiro en el pie de los conservadores. Un estúpido choque de egos que los medios progresistas han estado soplando hasta convertir en un incendio pavoroso, porque relata –y exagera hasta el paroxismo– una verdad incómoda. Pero esos mismos medios se han tragado la carnada, el anzuelo y parte del sedal de la última intervención del líder del PP.

Que si un giro a la derecha. Que si un endurecimiento de Casado para ocupar el espacio de Vox. Que si un cambio de registro político… Sobre la subida de tono de Casado se ha dicho de todo menos lo obvio. El presidente del PP la ha liado parda con un lenguaje brutal y directo, a la yugular de Pedro Sánchez, porque necesitaba provocar una respuesta mediática. Una lo suficientemente feroz como para conquistar otros titulares menos dañinos que los de su pelea fratricida con Ayuso.

A la vista está que han picado. Primero los medios, que han amplificado, alborozados, los ecos del coño de Casado (menos mal que no lo dijo Ayuso, porque la frase anterior sería carnívora). Y después la pánfila vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, entró a saco en el juego, enfrentándose en un cara a cara con el «asqueroso» líder del PP delante de Felipe VI. Más madera para que el fuego arda más tiempo. ¡Qué torpes son!

No es la primera vez que se suelta un coño en el Congreso. Hasta el golpista Tejero entró con la pistola en la mano y el coño en la boca. Pero no es la peor palabrota que se ha dicho. Aunque sí es la primera vez que un líder de la oposición conservadora abandona el fijador del pelo para soltarse la melena. Y la primera en que lo hace un tipo como Casado, tan políticamente correcto que uno se lo imagina trillándose la pilila con la cremallera del pantalón y gritando ¡cáspita! en vez de acordarse de la madre que lo trajo.

Pablo Casado ha elegido la frase casi exacta que dijo Pedro Sánchez cuando estaba en la tarea de insultar al «indecente» Mariano Rajoy. Se han dicho frases mucho más venenosas en el Congreso de sus señorías. Pablo Iglesias, por ejemplo, le dijo a Sánchez que su jefe, Felipe González, «que tiene el pasado manchado de cal viva», le había prohibido gobernar con Podemos. Y luego se dieron un abrazo y gobernaron juntos como si nada.

Y esto es porque en el fondo saben que todo lo que pasa en el Congreso es puro teatro desde que se encienden las cámaras de televisión. Cuando surge un tema polémico. Uno de esos que chorrean sangre que los medios olfatean. Entonces sacan las plumas ideológicas, los polvos de maquillaje electoral y el atrezo político para ganarse unos minutos de gloria. Todo es un enorme y costoso teatro nacional con cientos de actores. El corazón de la vida política de un país convertida en espectáculo de masas para un público que sostiene esa representación y la del Senado y las de otros diecisiete teatrillos autonómicos y las de treinta y ocho diputaciones y siete cabildos y más de ocho mil ciento treinta y un teatros municipales.

Demasiado teatro. Demasiado caro. Demasiado malo.

El virus, en todo su esplendor

Asumamos la realidad: las altas tasas de vacunación no están frenando los contagios. Las cifras del coronavirus se han vuelto a disparar. Se contagia más gente que nunca, aunque estén muriendo mucho menos pacientes. Las nuevas variantes contagian más pero matan menos, tal vez porque la gente está mayoritariamente vacunada y resiste mejor los efectos del virus. Pero cunde la alarma en los hospitales y en el personal sanitario. Las cifras de infectados son espeluznantes. Nos dijeron que con dos dosis de vacunas y un 70%, la «inmunidad de rebaño» acabaría con la epidemia. Falso. Ahora son tres dosis. Y ya se habla de una cuarta. Esta permanente improvisación empieza a dar miedo. Ahora, encima, estamos entrando en unas fiestas a las que ningún político se ha querido enfrentar. Familias que se reúnen, viajes, reencuentros… Es como una gasolina de alto octanaje para la propagación del coronavirus. Los gobiernos se han quedado a medias. Sí, pero no. Se reúnen tantos, pero no cuantos. Nada va a impedir que el desastre crezca. Las consecuencias prácticas no serán solo sanitarias. A nivel económico esta nueva ola es un desastre. Miles de negocios de la restauración o del comercio van a pagar las consecuencias. Y el turismo no volverá. Europa está en pánico otra vez.