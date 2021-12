Un sistema fiscal no debe garantizar, únicamente, una recaudación pública, sino que también debe reforzar el crecimiento económico y la competitividad.

Además, una mayor recaudación debe obedecer al aumento de la base imponible, basado en un mayor crecimiento económico y una disminución de la economía sumergida, y no en una subida de tipos fiscales cuy único objetivo es incrementar la disponibilidad monetaria para gastar más.

No tenemos que copiar otros sistemas fiscales instaurados en países cuya actividad económica no tiene nada que ver con la nuestra, pues el comportamiento del modelo productivo con el de servicios, por ejemplo, no tienen nada que ver uno con otro.

Tampoco debemos jugar a la simple comparación de datos, pues en España, por ejemplo, la presión fiscal es del 35,4% del PIB total con una economía sumergida del 22%, e implica que la presión fiscal real sobre la actividad declarada ascendería al 44,6% del PIB.

Los análisis fiscales tienen que valorarse, también, en el entorno económico y social donde se va a desarrollar esa teórica recaudación.

Inicialmente partimos de una inflación alta, problemas de suministros y costes de logística, aumento previsible de tipos de interés, evolución errática de la pandemia, costes de la energía, a la que pretenden sumar nuevos y mayores impuestos, que llevarán a las familias a recortes importantes en su renta disponible y capacidad de consumo.

Solo tenemos que echar un vistazo a la coyuntura económica actual con la ralentización de importaciones, exportaciones, cruceros, número de turistas, porcentaje real de gasto y ocupación turística, tasa de desempleo, insuficiencia de ayudas públicas (tanto para empresas como para familias) o la caída drástica de la licitación pública.

Invirtamos en competitividad y confianza para generar riqueza y empleo, a través de los hechos y el diálogo. Es lo que toca. Es lo que necesitamos.