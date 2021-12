El virus no se va

No busquen la noticia en un lugar destacado. No revisen los grandes titulares que abren página, ni las primeras frases con las que se abre un informativo. La Audiencia Provincial de Valencia revocó el auto de procesamiento que en su día provocó la caída política de Rita Barberá. A la famosa política conservadora y su equipo del Ayuntamiento de Valencia la acusaban de un delito de blanqueo de capitales que los jueces han desestimado tras seis años de investigación.

A Barberá la revolcaron bien revolcada en los medios. Soportó una catarata de chistes sobre el caloret, su físico generoso y sus vínculos con el PP valenciano más golfo. Los suyos, cuando la imputaron, le exigieron abandonar el límpido grupo Popular en el Congreso de los Diputados y la obligaron a refugiarse en el grupo Mixto. Barberá no va a celebrar el archivo de su causa. Murió en la habitación de un hotel madrileño en noviembre de 2016.

Algunos siguieron mordiéndola cuando ya estaba en el ataúd, con afilados comentarios sobre lo que bebía o dejaba de beber en la intimidad. Pero nadie habló de críticas machistas porque Barberá era mujer, pero de derechas. Y ya se sabe que las mujeres de derechas son menos mujeres porque no son feministas y no son de izquierdas. O viceversa.

Cuando nos burlamos ad nauseam de Ana Botella, alcaldesa de Madrid y esposa del presidente Aznar, por su inolvidable «relaxing cup of tea», los amigos de la izquierda nos jalearon. ¡Qué ocurrentes éramos los periodistas! El apellido Botella dio mucho más de sí que el «todas, todos y todes» de Irene Montero. La izquierda se hartó de decir que la señora Botella –y ahí están las vergonzantes huellas de tinta– fue alcaldesa de Madrid porque la puso su marido. ¿Y qué pasó cuando Pablo Iglesias mandó a su exnovia Tania al fondo del gallinero del Congreso y puso sentada a su lado a su nueva pareja, Irene Montero, luego ministra de su gobierno? Nada. La derecha siempre es infame y la izquierda tiene legitimidad moral. Botella era nepotismo. Montero, méritos. No se hable más.

Cuando hace poco le tocó el turno a la ministra de Hacienda, Pablo Iglesias salió a defenderla: «Las burlas contra María Jesús Montero por su acento nos entran a los andaluces por el oído izquierdo de Federico García Lorca y nos salen por el oído derecho de María Zambrano». No está nada mal. Claro que Iglesias se burló en su día –o así– del acento murciano de Teodoro García Egea, al que se le entiende a veces malamente. «Vocalice un poco más», le sugirió. A Teodoro la burla le entró por la oreja izquierda Agustina de Aragón y le salió por el esfínter intestinal de Mariano Rajoy, que es el alcalde que quiere que sean los vecinos el alcalde.

De verdad, se deberían ir todos a freír puñetas.

Como dijo un clarividente virólogo, al principio de esta pandemia, «esto va a ser una montaña rusa». O sea, un acordeón. Según subas o bajes las medidas de restricción social, así se comporta el maldito virus. Lo suyo sería aislarnos a todos. Pero luchar contra la propagación de los contagios con medidas radicales afecta al comercio, la restauración o el turismo. O nos morimos de la enfermedad o nos mata el hambre. Y así llevamos casi dos años. Los que nos dijeron que la solución estaba en las vacunas y la «inmunidad de rebaño» volvieron a equivocarse (llovía sobre mojado porque fueron los mismos que nos vendieron que las mascarillas no eran necesarias). Aunque estés vacunado puedes contagiarte y contagiar a los demás. Se supone –algún día tendremos pruebas sólidas– que estando vacunado padeces una infección más benigna. Y es una evidencia que hay menos vacunados ingresados en las UCI. Pero el «pasaporte Covid» no ha sido la solución a nada. Muchísimos países siguen pidiendo una prueba PCR o de antígenos a la entrada a sus fronteras. Y está por ver si la nueva variante, ómicron, no se convierte en un tsunami de contagiados. El virus sigue siendo la misma amenaza de siempre y los planes de contingencia que se hicieron para aguantar dos años estaban equivocados.