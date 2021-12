Depresión y suicidio. d.e.p. Verónica Forqué

Si se confirman las sospechas, Verónica Forqué es un ejemplo más de tantísimas personas que conviven con el sufrimiento cada día, a pesar de mostrar una preciosa y contagiosa sonrisa.

Cuando hablamos de depresión, hablamos de una enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés por todo y disminución de las funciones psíquicas. Es cierto que no todas las personas que sufren depresión tienen tendencia a quitarse la vida. Pero no hay que infravalorar a este trastorno, ya que mantenido en el tiempo puede quitarte las ganas de seguir viviendo.

Ocasionalmente, todos nos sentimos melancólicos o tristes pero estos sentimientos, por lo general, son pasajeros y desaparecen en unos días. Cuando este estado se alarga en el tiempo, e interfiere en nuestro día a día causando dolor, es cuando empieza a ser un problema.

Son muchos los síntomas que pueden aparecer en la depresión: cambios en ti como sentimientos persistentes de tristeza, ansiedad, pesimismo, sentimientos de culpa, inutilidad, irritabilidad, inquietud. Pérdida de interés en hacer cosas con las que antes disfrutabas, incluidas las relaciones sexuales. Fatiga, falta de energía, dificultad para concentrarse, recordar detalles, tomar decisiones. Insomnio, despertar muy temprano, o dormir demasiado y muchísimos síntomas más, pero el más peligroso es cuando pierdes el sentido de tu vida, es decir, cuando no encuentras un motivo por el que seguir levantándote cada mañana. ¡Ojo!, no tiene por qué ser una persona. Puede ser simplemente la ilusión de vivir.

Son muchos los rostros conocidos que, teniéndolo todo, decidieron quitarse la vida. Y, cuando digo «teniéndolo todo», me refiero a lo material, porque hoy en día, seguimos cometiendo el gran error de pensar y convencernos de que tener dinero nos garantiza la felicidad, y no es así. Puedes ser el más rico del universo que si descuidas tu salud mental, no podrás ser feliz jamás. No hay una causa, ni un grupo especialmente afectado. Nos puede pasar a todos. Personas de estatus social alto, bajo, personas con trastornos mentales, otros con problemas sociales, exclusión, problemas económicos, sentimentales, etc Lo cierto es que el suicidio es un problema mundial que cada año es responsable de numerosas muertes. Y una de las causas más frecuentes es la depresión. El sufrimiento interno, la carencia de recursos, estrategias y habilidades para gestionar nuestras emociones en determinados momentos, sumado a la desesperanza ante el futuro, están detrás de la mayoría de los suicidios.

No hay vacuna ante la depresión, pero sí somos muchos los profesionales que, con terapia y tratamiento farmacológico en las personas que lo necesiten, podemos ayudar a salir de ella.

Metámonos en la cabeza que no solo nos debemos cuidar por fuera, sino también por dentro. La salud mental es igual de importante que la salud física. No la infravaloremos.

