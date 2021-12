Verónica y el volcán

Se fue el día 13, sin avisar o acaso sí, y por voluntad propia. Me hubiera gustado contarle la breve y triste historia de Cabeza de Vaca, por ahora el último volcán palmero, de su salvaje belleza y su furia desatada y no fue posible; habríamos hablado también de la mística de Juan de la Cruz y de los barrocos de lujo y odio mutuo, Quevedo y Góngora, la pureza conceptual del madrileño y la orfebrería semántica del cordobés; le hubiera pedido que dijera otra vez, como nadie y para siempre, los octosílabos ora radiantes, ora crípticos de Juan Bautista Poggio y Monteverde que descubrió para sí y encantó a los paisanos en Elogio de la Nieve, gala de arte de la Bajada de la Virgen de 2005, cuando los barcos volaron y cayeron copos sobre el sorprendido público por la galanura de la mejor actriz española del momento y por la hermosa loa de los románticos Rodríguez López y Alejandro Henríquez cantada, al fin, por tenor y barítono, tal y como se escribió, y no por ángeles femeninos impúberes y nerviosas, cercanas al llanto y la caída.

La convenció para viajar a la isla su amiga de la infancia Helena Paniagua, a la sazón productora de un empeño en el que participaron doscientas personas, además de orquesta y coro, y un dúo lírico de lujo: Augusto Brito y un jovencísimo Jorge de León, hoy una de las voces que aspiran a heredar, contra el peruano Flores, el trono vacío de Pavarotti. «De La Palma me ilusiona ver el Volcán Teneguía, que ocurrió cuando tenía dieciséis años y que me dejó impresionada», nos contó en una cafetería de Sol después de escuchar el proyecto. Su confesión me dio la oportunidad de un relato en primera persona y apenas si repasó el libreto del que se quedó con la cuartilla emblemática que lució en la contraportada de los programas lustrales desde la inmediata posguerra: «María, nuestra fortuna / nos da con vuestra venida / mil vidas en una vida / y mil edades en una». Llegó con cierta anticipación y pudo recorrer media isla; el primer día se dedicó al norte, hasta Punta Cumplida, y antes, parada en Los Tilos y almuerzo en Puerto Espíndola; la segunda jornada por el Sur, hasta el Valle de Aridane –hoy, transformado, Vero, por la lava– con visitas a La Cumbrecita, café en la Plaza de Los Llanos, entrada en la ermita de las Angustias, comida en el mirador del Time y despedida del sol en Tazacorte, con tiempo para llegar al ensayo general. El tercer día y con su representante le tocó a Fuencaliente, al volcán de sus deseos, panorámico y cálido; caminó, nos dijo, descalza por el malpaís y dejó una descripción emocionada. «Sobre la arena sientes los latidos de la isla, que se funden con los tuyos, y con unos latigazos del viento que se repiten con el mismo ritmo y que parecen la respiración del planeta. La gente del asfalto tiene que conocer esto, patearlo como yo. Es una emoción nueva que te engancha». Fue una sobremesa inolvidable y, ya en la fiesta, con un silencio religioso que se adornó con un fondo de violines, con sus ojos azules y su limpia sonrisa, con su auténtica voz, sin las concesiones fónicas de sus papeles cómicos en el cine español, desgranó una antología del llamado Calderón canario que ganó un aplauso que, desde la timidez de la sorpresa, alcanzó el grado del entusiasmo. En distintos encuentros en Madrid, después de las funciones nocturnas, preguntó por «nuestra isla» y anunció con solemnidad reiterada: «No me pierdo el próximo volcán, ya lo saben». Tuvo prisa y ni siquiera pudimos conocer su opinión sobre las imágenes que la Radiotelevisión Canaria difundió gratis para todo el mundo. En las despedidas emotivas de sus amigos y admiradores, de sus compañeros de fatigas y de los directores y críticos que valoraron su talento, versatilidad y gracia se compensaron los aberrantes ataques de los insultadores en las redes sociales, una práctica vil que la puso en la diana para desprestigiar, naturalmente sin éxito, a una de las mejores intérpretes españolas a caballo de dos siglos, la primera e inolvidable Carmela de Sanchís Sinisterra, la única ganadora de cuatro Goyas, dos como protagonista y dos como actriz de reparto, una mujer buena en toda la extensión y un ser humano que no dejaba indiferente a nadie. Buen viaje, amiga.