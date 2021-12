Y nadie siente vergüenza

Hace muchos años los ciudadanos descubrieron la incertidumbre. No les hizo falta estudiar física cuántica, ni aprenderse las teorías del Schrödinger y su gato vivo y muerto al mismo tiempo. Bastaba con hacer una transferencia bancaria.

El dinero salía de tu cuenta tal día como hoy. Y pasaban cuatro o cinco días y el dinero no había sido ingresado en la cuenta a donde lo habías mandado. ¿Dónde estaba? Nadie lo sabía. Tú ya no lo tenías. Ni lo tenía aquel a quien se lo habías mandado. No lo tenía tu banco. Ni el banco en el que tenía la cuenta quien lo iba a recibir. No estaba en ningún sitio. No era de nadie. Y de repente, una mañana, el dinero aparecía puntualmente ingresado en la cuenta a la que iba destinado, surgiendo de ninguna parte.

En el moderno mundo digital, los asientos contables son casi instantáneos. Mandas un bizum y el dinero sale de tu cuenta y se deposita en la de otra persona en cuestión de segundos. Pero el Gobierno de Canarias, a la vanguardia de la novedad, ha inventado un nuevo concepto cuántico: dar y no dar al mismo tiempo.

Canarias tenía que repartir 1.144 millones de euros que mandó Madrid para autónomos y pymes, para compensar, un año después, el estropicio del año pasado, en el que perdimos 12.000 millones de PIB. Alguien se planteó una evidencia: si esto lo hacemos nosotros desde el Gobierno no lo vamos a repartir en la vida. Porque a pesar de tener setenta mil empleados públicos, la administración autonómica no funciona. Es bueno reconocer lo evidente, aunque sea un escándalo. Así que se inventaron un nuevo sistema. Llegaron a un acuerdo con las Cámaras de Comercio para que lo hicieran ellas con doscientos trabajadores contratados específicamente para estudiar las peticiones e informar los expedientes de cada solicitante. Doscientos contra setenta mil. Como en las Termópilas. Y a nadie se le cayeron los belfos, de la vergüenza.

Como quedan menos de quince días para que acabe el año y aún quedan casi 800 millones por repartir, al que asó la manteca en esta materia se le ocurrió una nueva idea. Si no entregamos los millones a los autónomos y pymes antes de fin de año vamos a tener que devolver la pasta. Así que para no perderla, se la vamos a dar a las Cámaras para que sean ellas las que no solo reciban las solicitudes, las valoren y las informen, sino que además las paguen. Y si el dinero ya no está en las cuentas del Gobierno… ¡está gastado!

Así que el Gobierno, pletórico de orgullo, ha a anunciado que Canarias es la primera comunidad que ha entregado todos los fondos de ayudas. Por supuesto, es mentira cochina. Miles de autónomos y pymes aún no han recibido ni un duro. Pero da igual. Es la maldita compulsión de la propaganda. Si no diera vergüenza ajena, daría risa.