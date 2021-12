Mala leche con la leche

Algunos productores de leche y de carne de Canarias están cabreados. Alegan que el precio de venta está por debajo de sus costes de producción y que pierden dinero (!repriman la tentación de decirles: pues dedícate a otra cosa!). La razón, según algunos, es que se están importando excedentes de leche y carne del mercado comunitario que se venden a precios muy bajos y que se etiquetan como productos de origen canarios. Sobre esto último hay poco que discutir: es ilegal y no se entiende cómo se está produciendo impunemente y sobre todo quién lo tolera. Pero sobre los precios de venta hay mucha tela que cortar. Que los consumidores compren productos más baratos, aunque vengan de fuera, es algo bueno para su bolsillo. Y la solución para producciones que no son competitivas no puede ser meterle más impuestos a la entrada de mercancías para encarecer productos e igualarlos por arriba, castigando aún más el presupuesto de las familias. Si es estratégico –y lo es– que Canarias tenga ganadería propia, tiene que apoyarse a través de subvenciones y ayudas a la producción, pero no a través de distorsionar los precios del mercado. Si los costos del sector ganadero se han disparado, porque hay un monopolio de la importación de piensos, por el encarecimiento de los costos de la energía o porque las ayudas son insuficientes, no se puede arreglar el problema sobre el lomo de los consumidores. Si la leche importada es más barata que la local, a pesar de venir desde donde el diablo perdió los cuernos, el problema lo tenemos nosotros.