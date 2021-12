«Anacronismos trasnochados»

¿Cómo se los digo? A ver: la rancia polémica de indicarnos que Navidad no es un concepto religioso y culturalmente inclusivo viene de lejos. Ya en el siglo XIX se entronizó a la razón en el lugar de la Virgen María en aquella francesa revolución que tuvo muchos logros y algún acontecimiento ridículamente criminal. Pareciera a algunos que dejar en fiestas las felicitaciones dan sabor a universalidad tolerante. ¿Fiestas por qué? ¿Qué sociedad festeja la nada? ¿Qué hace que nos reunamos y brindemos? Algún motivo debe haber. Aunque sea el mero hecho de ser familia.

La Navidad es tan inclusiva que celebramos el nacimiento de un palestino, de raza judía, nacido en dificultad, que tuvo que emigrar desde la pobreza a la pobreza. Un habitante del Medio Oriente al que acudieron sabios venidos de las distancias existenciales a reconocerlo como una señal del cielo. Rubios, morenos, mestizos, negros, pastores y señores aparecen en la escena como señal de universalidad racial y profesional. ¿Excluyente? ¿Alguien que ha descrito el amor al prójimo como norma de conducta y poner la otra mejilla como paradigma de perdón?

Si se piensa un poco –no hace falta mucho– es fácil descubrir la universalidad cultural que encierra el grupo de sus discípulos en esta prolongada historia de luces y oscuridades. Grecia, Roma, Germanía, América, África, el Sur y el Norte, el Este y el Oeste, en un crisol de culturas que dibujan la catolicidad como bandera. ¿Excluyente de qué? ¿De la incapacidad de reconocer que los otros son merecedores de respeto? ¿Alguien tiene argumentos firmes para reconocer en la doctrina de la Iglesia algún rincón excluyente?

La verdad es la verdad y lo políticamente correcto es el formato renovado de la vieja postura de intentar quedar bien. Rendirnos ante quienes, desconociendo las cosas, rechazan lo que suponen. No es incorrecto hablar de vacaciones de Navidad, fiestas de la Navidad, fechas navideñas, seamos o no creyentes. ¿O cuál es la razón por la que este fin de año nos despidamos del 2021? ¿Por qué damos la bienvenida al 2022? ¿Habrá que cambiar el calendario para ser inclusivos? Porque contamos los años, en este occidente acomplejado, a partir del nacimiento de Jesús. Sí, ese Jesús que, envuelto en pañales y acostado e un pesebre, constituyó un movimiento religioso que convierte la persona en valor fundamental y la compasión en camino de libertad.

Yo no encuentro motivo alguno de polémica. Más bien siento que se trata de un anacronismo que manifiesta cierta falta de autoestima a esta vieja cultura europea. Como una fiebre temática que, cuando se enfríe volverán las aguas a su cauce. Y si no vuelven, seguiremos celebrando las fiesta y que cada palo aguante su vela temática. Y quienes consideramos relevante el nacimiento de Jesús, pues seguiremos brindando por ese motivo.

Tal vez deberíamos darle más importancia al hecho de felicitar. A la virtud de reconocer los éxitos ajenos. Un pueblo que no felicita es de alma estrecha. Si solo me alegro de lo que me alegra a mí, mi alegría es también estrecha. Alegrarnos de la alegría ajena, incluso felicitar a quienes se alegran por los motivos por los que hacen fiesta. Me parece bien que felicitemos a los musulmanes por el final de Ramadán, como me parece bien que felicitemos a los cristianos por el nacimiento de Jesús.

No se trata de reivindicar espacios públicos que no nos correspondan a quienes consideramos el nacimiento de Jesús una dicha para la humanidad. Ya sabemos lo que es celebrar nuestras fiestas en las catacumbas. Hace tiempo que la Iglesia ha desechado relevancias civiles y políticas que en otros tiempos eran consideradas oportunos medios de evangelización. Pero extrapolar que renunciar a llamar a estas fiestas de Navidad hacen posible una mayor inclusión cultural y una mejor tolerancia religiosa es desconocer a la sociedad y a la Iglesia.

Por mi parte, y para todos, ¡Feliz Navidad!