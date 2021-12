Tres mil millones para La Palma

Lo peor es que se te caliente la boca. Te embalas echando un discurso y acabas cayéndote por un risco. Le pasó a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que se cabreó con el senador canario Fernando Clavijo y soltó en el Senado «yo al señor Clavijo no lo entiendo» (…) «ahí están los tres mil millones del Fondo de Contingencia a disposición de las vecinas y vecinos de La Palma» (de los vecines no dijo nada). Clavijo no se enteró porque no estaba sentado en su escaño. Igual le dio un apretón de vejiga. En otro tiempo o en otro país, esta noticia habría causado una extraordinaria explosión de júbilo entre los palmeros y palmeras y palmeres ante la expectativa de que les cayese un premio muy gordo. Pero la gente ya conoce perfectamente de qué va esto y sabe que esos miles de millones no los van a oler ni de lejos. Nos hemos acostumbrado a que todos los días nos cuenten las misma milonga de millones que vienen por aquí y millones por allá y ayudas y subvenciones, pero es cosa sabida que nunca vemos un duro. Esa burocracia que no funciona y que no sirve a los ciudadanos, se encarga de retrasar y dilatar cualquier procedimiento. Me gustaría, no obstante, ver la cara que pone la señora Montero si al Gobierno de Canarias se le ocurriera solicitarle esos tres mil millones para invertirlos en la recuperación de los daños causados por el volcán en La Palma. Sería todo un poema. Pero eso, claro está, no va a pasar. Para qué perder el tiempo ¿verdad?