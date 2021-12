La sinceridad es una cualidad muy valorada. Por definición, la referimos como la cualidad de obrar y expresar con verdad, sencillez y honestidad, sin fingimientos ni segundas intenciones. Y aquí dejemos claro que cuando uno intenta ser sincero debe fundamentarlo sobre el respeto, tanto con los demás como con nosotros mismos. Al fin y al cabo, la sinceridad nos permite expresarnos libremente y sin dobleces, pero… cómo me repatean los sinceros. Los que se justifican con el «ya sabes… yo siempre digo la verdad». Creo que me incomodan casi tanto como los que no dicen la verdad ni al médico o a la psicóloga.

Cuenta una fábula que un joven discípulo de un filósofo llegó a su casa y le dijo:

–Maestro, un amigo tuyo estuvo hablando mal a tus espaldas…

El filósofo interrumpió al discípulo diciendo: –¡Espera! Antes de nada, ¿has pasado por las tres rejas eso que vas a contarme?

–¿Las tres rejas?– preguntó su discípulo.

Entonces el maestro le contó la historia de las tres rejas y comenzó diciendo: –La primera reja es la verdad, por lo que te pregunto: ¿Estás seguro de que lo que dices es totalmente cierto?

A esto, el discípulo contestó: –Del todo seguro no… lo oí comentar a unos vecinos.

El maestro continuó diciendo: –La segunda reja es la bondad, por lo que, ¿esto que deseas contarme, es bueno para alguien?

El discípulo contestó: –¡No maestro!, en realidad han estado hablando muy mal sobre usted. No es nada bueno. Todo lo contrario.

–¡Ah, vaya!– continuó el maestro. –Bueno, pues vamos a ver si pasa por la tercera reja, la necesidad. ¿Es necesario hacerme saber eso que tanto te inquieta?

Ante esta última pregunta el discípulo contestó: –La verdad que no es necesario, no.

Al escuchar esta tercera respuesta, el sabio maestro le sonrió y le dijo al discípulo: –Si no sabemos si es verdad, si no es bueno y si tampoco es necesario, por qué no lo dejamos pasar, es algo que realmente no tiene valor, ¿Por qué dárselo? Sepultémoslo en el olvido.

Cuántas veces nos hemos llevado malos ratos pensado en que fulanito ha dicho esto de mí, sin tan siquiera pasarlo por la primera reja de la verdad; y damos valor a aquello que realmente no lo tiene. Al final, llenamos de preocupaciones y emociones negativas innecesarias nuestra cabeza, sin tener en cuenta que nos deja sin energía.

Esa gente tan sincera, tan sin pelos en la lengua, tan de las cartas boca arriba, tan de cantar las cuarenta, tan de llevar el corazón en la mano, tan de decir una fresca al lucero del alba… No la soporto. Porque lo que en sí mismo es una virtud se convierte, cuando es en exceso, en algo dañino, cuando decimos la verdad sin prudencia y sin límites, sin tener en cuenta lo que siente la otra persona… estamos pasando de la sinceridad al sincericidio.

No podemos decir todo lo que pensamos. Los pensamientos de una persona no son la verdad absoluta. Hay un proverbio árabe que dice «si no vas a mejorar el silencio… cállate». Pues eso mismo. La verdad tiene que servir para construir. No para destruir al otro. Cuando no existen filtros a la hora de decir las cosas, lo único que se consiguen son conflictos que no hacen más que enturbiar el buen ambiente y la buena convivencia.

Entonces, esas personas «excesivamente sinceras» ¿por qué son así? A bote pronto se me ocurre que o tienen mala intención –espero sean las menos– o hay escasez de inteligencia emocional. Me refiero a personas que les cuesta entender, gestionar y aceptar las emociones de los demás y las propias; y por tanto, les cuesta ver las consecuencias de las palabras… o en este caso de las verdades.

Vale la pena aprender a callar lo que hace daño al otro. Se puede decir lo mismo de forma diferente. Sin bombas atómicas. Sin demoler. Sin destruir. Sin tocar las narices. ¿A que sí? No es lo que se ve por la tele, pero nos iría tan bien… Ah, y las verdades no tienen mitades. Piénsenlo.

Feliz domingo.

