La primera parte contratante…

En estos tiempos confusos, difíciles, llenos de imprevistos, calamidades y cisnes negros, hace falta una brújula para saber siempre dónde está el norte. Y existe una guía infalible. Un oráculo que no falla, como la marmota Phil, a la hora de predecir lo que va a durar el invierno. Cuando nos agobie la incertidumbre, solo necesitaremos escuchar al portavoz de las autoridades españolas en los temas del coronavirus, Fernando Simón. Si dice algo, den por seguro que va a suceder lo contrario. No falla.

La cosa empezó allá por enero de 2020, cuando el virus saltó de China a Italia. Las autoridades sanitarias, con el señor Simón actuando de portavoz, nos pidieron calma y que no cundiera la alarma porque en España habría «algún que otro caso», pero que la cosa no pasaría a mayores. Ya vamos por los 120 mil muertos. Ahí es nada. Luego dijeron aquello de que las mascarillas no hacían maldita falta. Y después aquello de la «inmunidad de rebaño». De que cuando todos estuviésemos vacunados se acabarían los problemas.

Hace como un mes, más o menos, el señor Simón aseguró que «gracias a la vacunación» se podría convivir con el coronavirus «de una forma relajada, en la que la vida de todas las personas sea mucho más normal de lo que era previamente». «No habrá grandes olas pandémicas», aseguró. «No sabemos lo que va a pasar, pero las previsiones serían que, en caso que hubiera alguna ola, se restringiría a los grupos de no vacunados, con algún caso entre vacunados». «La situación en España es, ahora mismo, muy favorable, y ello posibilita, poco a poco, ir normalizando la situación».

A la vista está que otra vez ha dado en el clavo pero por la parte de la punta. Todo el mundo habla ya de una sexta ola. Portugal ha decretado el «estado de gran calamidad» y ha blindado sus fronteras pidiendo PCR a todo el que quiera entrar. Gran Bretaña esta endureciendo sus medidas y Alemania va por el mismo camino. Varios países ha decretado la suspensión de entradas de viajeros de varios países africanos. Austria ha ordenado un confinamiento de no vacunados. Y la nueva variante del virus, Ómicron, ha sido sancionada como una nueva amenaza sanitaria por la Organización Mundial de la Salud que, con bastante fundamento, teme que sea inmune a las actuales vacunas.

Esto es lo que hay. Del «regreso a la normalidad» hemos pasado a una nueva «pesadilla antes de Navidad». En vez de reactivación económica tenemos inflación y más pobreza. Y en vez de turismo a espuertas sufrimos la amenaza de una nueva mutación. Y vamos con el pasaporte Covid en la boca camino de una tercera dosis. ¿Dónde está aquella la inmunidad de rebaño que nos iba a convertir en invulnerables con solo dos dosis? Nadie lo sabe.

Circula por ahí un meme donde Groucho Marx «dice» que «los no vacunados deben vacunarse para proteger a los vacunados porque los vacunados no están protegidos con la vacuna que tienen que ponerse los no vacunados para proteger a los vacunados». Que es como una frase que podría decir perfectamente Mariano Rajoy.

Esto, efectivamente, sería para morirse de risa, si no fuera porque tanta gente se ha muerto de otra cosa.