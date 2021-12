En casa de mi madre siempre tengo veinte años.

Lo dicen las fotos repartidas en los portarretratos, el granito del suelo y los azulejos de la cocina, cuya última reforma se hizo en los 90, cuando aún éramos libres y no sabíamos la que se nos veía encima.

En casa de mi madre mi padre aún está sano e ignorante del alzhéimer —cuya sombra, sin embargo, ya lo está acechando— porque es un cincuentón guapo de cine y medio canoso, bronceado y feliz cuando lo dejan, que va cada semana a la playa y escribe y pinta con la luz en los ojos.

A veces tenemos que llamarlo para la cena, porque se le pasan las horas encerrado en su despacho, a sus cosas, que nunca son las nuestras.

En casa de mi madre se come a la carta porque las niñas somos muy especialistas.

Al menos yo lo soy. No me gusta casi nada de lo que se cocina y mantengo oculto, como puedo, entre la ropa y la piel, un trastorno alimentario que aún nadie ha descubierto.

En casa de mi madre es verano casi todo el año. Si te asomas al balcón, se ve el mar porque no han construido todavía las torres que luego taparán buena parte de las vistas, ni el centro comercial ni la milla de oro, así que entra el sol a chorros por todas las ventanas, incluso si al invierno, irrelevante y esquivo, se le ocurre asomarse por allí.

En casa de mi madre los catarros los cura el vicksvaporub, convenientemente aplicado a base de refrotar pecho y espalda, y las gavetas están llenas de ventolines y de tiras reactivas para la acetona. Hay neogynonas, toradoles y distensanes sueltos en la alacena, una botella larga de Calcio 20 y toda suerte de bálsamos que creemos milagrosos, hasta que mi madre nos advierte de que “no son el ungüento de la Magdalena”.

No hay pañitos de croché ni figuritas de Avon que adornen el mueble de la tele, como en otras casas de otras madres, porque nosotros nos creemos más modernos. Pero, a cambio, tenemos dos dragones, leones o perros fu de porcelana azul y unas máscaras de kabuki que, de noche, dan ganas de salir a escape. También está el mechero que reproduce en plomo la cabeza de un jefe indio y que hace las veces de pisapapeles, y las jarras alemanas de cerveza, a pesar de que mis padres son abstemios.

En casa de mi madre es obsesión lo que hay con los libros, que se salen, literal y novelescamente, de las estanterías y se apilan en cualquier lado; tanto, que no somos conscientes de que han invadido nuestro espacio y son más dueños de las habitaciones de lo que nosotros seremos jamás.

Hoy, tras pensármelo mucho, he vuelto, al fin, a casa de mi madre, ya lo habrán imaginado.

He vuelto sola y he roto el maleficio.

Comoquiera que la llave iba encajando, sin esfuerzo, en la cerradura de la puerta maciza, no he tenido más remedio que encajar yo la realidad y entender que aquella casa no tenía la culpa de nada. Que en ella había sucedido lo mejor y, luego, lo peor porque las cosas suceden, sin más. Y solo queda sentarnos a esperarlas.

Esta revelación, que parece ahora tan tonta, tan inocua, me ha quitado la losa que me oprimía el pecho desde hace veinte años. Si no he llorado ha sido, únicamente, por contradecir esa leyenda familiar que sostiene que soy una blanda. La más floja de todas.

Y pensé que debían saberlo por si un día les sirve de algo.