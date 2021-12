La polvareda eterna

Qué razón tiene el administrador provisional de la Televisión Pública Canaria. Qué sabias palabras han salido de su boca. «Si queremos resolver un problema lo mejor es no espolvorear incertidumbre». Echarle polvo a las cosas suele ser contraproducente. Pero estamos en medio de una tormenta de arena. Y el primer grano es un administrador «provisional» que se perpetúa en el tiempo. Es, por así decirlo, la mayor incertidumbre que se puede espolvorear sobre el problema. La televisión pública canaria no tiene consejo de administración, no tiene modelo, no tiene instalaciones y no tiene personal dotado de seguridad jurídica. La tele vive en la provisionalidad más absoluta. Lo que ocurre es que a quienes hoy mandan en la política de Canarias les conviene todo esto, porque así se manejan los presupuestos con la mínima injerencia de la oposición. Los partidos que sostienen al Gobierno han practicado el filibusterismo parlamentario para cargarse una y otra vez la formación del consejo de administración público de la tele. No habrá consejo en esta legislatura. Y no habrá director general. Porque es lo que conviene. Y si hay cambio de gobierno, en la próxima legislatura, la tentación de los nuevos que manden será nombrar otro administrador «provisional» durante otros cuatro años. Ya lo verán.