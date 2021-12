Camino del barranco

Hace muy poco nos agarramos un cabreo porque las previsiones de inversiones directas del Estado en Canarias para el año que viene eran los mismos 362 millones de euros que vinieron para este año. Nos congelan en los PGE como a un langostino en la nevera del año en el que más dinero va a venir de Europa. La partida de inversiones regionalizables crece en más de dos mil millones, para ponerse en 21.000 millones que lloverán sobre las comunidades peninsulares. Y aquí se nos caen los mocos.

Desde el Ministerio de Hacienda y sus entusiastas portavoces en Canarias se nos aclaró que en realidad a las islas venía mucho más dinero. Porque a esa modesta cifra «congelada» en el año de la abundancia de fondos comunitarios, había que sumarle, por ejemplo, el convenio de carreteras. Y que contemplando todo lo que «le dan» a las islas se superan de largo los ocho mil millones de euros. Qué felicidad. Qué alegría. Y qué trampa.

Las inversiones ordinarias en Canarias no se pueden sumar a las extraordinarias que contempla el REF de las islas. Lo dice la ley orgánica del Estatuto de Autonomía. Y lo dice, además, el sentido común. La financiación que se dedica a compensar la insularidad y la lejanía de un archipiélago ultraperiférico sirve para «igualar» sus condiciones a las del territorio peninsular. Y a partir de ahí hay que repartir las cartas en igualdad de condiciones.

Pero esa no es la tesis que sostiene Madrid y defienden sus obedientes mercachifles en las islas. La financiación que llega a Canarias se suma indiscriminadamente. Y eso es lo que nos van a aplicar cuando se discuta el nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, donde nos van a dar por donde cargan los camiones.

Muchos peninsulares están hasta las narices de pagarnos los billetes de avión, el precio de la luz y el agua desalada. Nos consideran unos mantenidos y unos privilegiados. «Nadie les mandó a vivir tan lejos y desde luego yo no tengo por qué pagarlo con mis impuestos» me dijo una vez un peninsular cabreado. Exhibir nuestra pobreza no sirve para nada. También lo hace Extremadura y no funciona.

Lo queramos entender o no, a los territorios más ricos en España les sigue tocando más porque pueden hacerlo. A los que tienen más votos nacionalistas en el Congreso –vascos y catalanes– les sigue llegando más dinero porque tienen al Estado agarrado por La Moncloa. Pero lo que en Canarias se considera justicia desde fuera se ve como privilegio. Y, además, la justicia no existe salvo en las películas.

Vamos camino de que nos hagan una histórica putada el año que viene. Y lo peor es que aunque lo sepamos, no tendremos fuerza para poder evitarlo.