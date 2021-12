Isla de mis ojos

Querida La Palma: últimamente casi todos hablamos de ti, en esta sociedad en la que tratamos de aparentar ser mejor de lo que realmente somos, aun así, no creo que haya un corazón que no se derrita, cual lava fluyendo, ante ti y tu gente.

Eres, para muchos, lugar que no conocen, y desean hacerlo, por ver la rareza del fenómeno, para otros, un lugar hermoso y conocido, que no saben, no sabemos, cuánto y cómo va a cambiar, para otros, su vivienda, su vida...

Para mí, sitio de recreo, alegría y risas, compartidas con mis personas favoritas, niñas por entonces, y junto a Neuen, mi fiel compañero perruno, días que, definitivamente, no volverán...

Tus serpenteantes carreteras montaña arriba y abajo, atardeceres incomparables, tus prados en verano, verde esperanza, vestido de flores multicolores, cual carnaval de la naturaleza...

Y que pronto, como ave fénix, resurjas de tus propias cenizas...