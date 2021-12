Gracias por nada

Puede usted tener la razonable certeza de que si un canario presentara hoy el proyecto para hacer una sala de fiestas, eventos y restauración en una cueva natural volcánica, nada más dejar los papeles en el registro sería denunciado por la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, como presunto delincuente, ante la fiscalía de Medio Ambiente .

Hay que tener ese cuajo infinito que tiene el presidente Angel Víctor Torres para haber presentado en Los Jameos del Agua de Lanzarote la Agenda 2030, una especie de compromiso para convertir a Canarias en una tierra más sostenible y más próspera. Un cuento de la lechera más de los muchos que se fabrica en la factoría de ficción de la política contemporánea

Hoy, César Manrique estaría en el talego, sin ningún tipo de dudas. Sus traumáticas –y espléndidas– alteraciones de la naturaleza, mezclando la lava con el blanco de la cal y la piedra, habrían sido calificadas de atentados ecológicos. Manrique creaba belleza transformando la realidad y eso está proscrito por los sacerdotes de la calentología que ahora mismo se oponen a todo desarrollo siempre y cuando, por supuesto, no sea en Gran Canaria. Porque allí se hacen pis encima, de solo pensar en enfrentarse a Antonio Morales.

Si a Manrique le hubieran paseado por la costa de Arico, en esa zona destrozada, llena de casas en ruinas, okupas, surcos de rodadas de motos y basura acumulada, le habría dado un flato. Llamar a eso naturaleza es como llamar agua a un escupitajo. En esos terrenos , comprados hace más de treinta años por una familia italiana, se quisieron construir tres hoteles de lujo. Era un proyecto que escondía los edificios en el paisaje, que protegía la vegetación autóctona, que planeaba el uso de energía renovable y el reciclaje de los desechos de la futura población turística. En fin, a los redactores les faltó jurar por sus hijos que les darían de comer personalmente hojas de lechuga a los escarabajos endémicos.

A los econoistas del Gobierno de Canarias, naturalmente, les entró una risa floja que aún no ha terminado. ¿Hacer una inversión de varios millones en Arico? Venga ya. ¿Pero de qué higuera se han caído esos empresarios italianos? ¡Venga¡ ¡Váyanse para su casa, hombres! El proyecto fue contundentemente rechazado, de una autoNÓmica patada en el trasero. Porque afectar a cinco espacios naturales protegidos y que te den licencia sin problemas solo ocurre en Gran Canaria. A ver si les queda claro.

Al presidente Torres le gastaron una broma muy pesada. Hablar de transición ecológica en los Jameos del Agua es como mostrar los efectos de la paz en la franja de Gaza. Hoy jamás se habría dado luz verde al Lago Martiánez, en el Puerto de la Cruz. Ni al Parque Marítimo, en Santa Cruz. Ni, por supuesto, a los Jameos. Que esto sea así debería hacer pensar a alguno.

Hay gente que, como Santo Tomás, necesita meter los dedos y comprobar el agujero de los clavos de la cruz. Así que me permito hacer de mini BOE y recordarle a los incrédulos la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y etcétera. Esta Ley dice, en su disposición adicional quinta, lo siguiente: «1. No se integrarán en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las rentas positivas que se pongan de manifiesto como consecuencia de…(..) c) La percepción de ayudas públicas que tengan por objeto reparar la destrucción, por incendio, inundación o hundimiento de elementos patrimoniales». Es decir, que tienen toda la razón quienes han dicho que Pedro Sánchez ha presumido en La Palma de adoptar una decisión «excepcional» para los palmeros que van a ser ayudados, eximiéndolos del pago de impuestos, cuando no estaba haciendo otra cosa que decir que se va a cumplir la ley. Ahora bien, en contra de algunos de mis colegas más críticos y después de una honda reflexión, yo sí considero que ha sido una buena noticia. Porque con las Islas hay otras leyes, como la del REF, que no se cumplen. Desde ese punto de vista es una novedad que el Presidente de España haya dicho en La Palma que esta vez sí se cumplirá una ley que afecta a los canarios. Claro que ya se sabe que el presidente Sánchez no graba sus promesas en piedra, precisamente.