Juan Arroyo, presidente actual de esta entidad, me invitó el pasado 18 de octubre a compartir, junto a los compañeros directivos, un paseo para conocer el nuevo edificio que se encuentra en la parte trasera de la Casa Rosada en la Avenida La Salle. Terminado el inmueble y ya en pleno funcionamiento, debo decir que quedé anonadado y al propio tiempo alegre, dichoso y orgulloso por lo que se ha conseguido. Lo primero es felicitar a Juan y los compañeros directivos, y a todos los que han aportado su ayuda económica desde las entidades oficiales o privadas para poder levantar la edificación, especialmente, al Gabinete de Arquitectura CGA con Santiago Rodríguez y Ramiro Cuende, a quien aprecio mucho, pues lo conozco desde niño. Entre todos han conseguido una construcción con mucha luz natural, en cuatro plantas muy abiertas, con aulas amplias para que los muchachos se muevan a sus anchas. También la Casa Rosada ha sido remozada, y si antes era bonita, ahora es una preciosidad. Muchas felicidades de corazón a todos.

Aspronte es para mí un orgullo, pues fue como una segunda casa durante una larga etapa de mi vida. Fueron muchos años de dedicación y trabajo, incluso abandonando a veces mis quehaceres personales, para quemarme las pestañas por todos los enfermos psíquicos, en una época en que los padres se resignaban a ocultarlos y ni ellos ni maestros ni especialistas sabían cómo tratarlos. Fuimos pioneros en lograr su reinserción en la sociedad, aprender de ellos, y convertirlos en seres autónomos o con la mayor independencia posible dentro de su discapacidad. Nos reuníamos cada miércoles para aportar ideas, mientras las calles de Santa Cruz se vaciaban para estar pendientes de los partidos de fútbol de la Copa de Ferias, antigua y hoy Copa de Europa, y, a cada grito de gol, aquellas más de veinte personas seguíamos centrados en nuestros problemas, sin ayudas oficiales ni particulares, salvo unas pocas palabras amables.

Pero Aspronte se convirtió, con el esfuerzo de todos, en una de las mejores entidades del país, Medalla de Oro de la Provincia otorgada por el Cabildo, Asociación Predilecta por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz, Mejor Asociación de España a esta actividad, Premio Especial del Cabildo de la Gomera y muchos otros reconocimientos. De aquellas personas y su entrañable amistad tengo recuerdos imperecederos, si los nombro me echo a llorar, pues ya quedan pocos y mi sensibilidad está a flor piel, Miguelina y Juan Galarza, Delia e Inmaculada, Calvo y puede que alguien más, bueno, yo, el niño, como me llamaban todos. Fueron tiempos duros y todos nos quedamos con un trocito de ese formidable edificio. Debo resaltar a algunas de las personas que me ayudaron en esa etapa de responsabilidad, Antonio del Pino, Eloísa (ya fallecida), Margarita Rubira y la maestra Candelaria. También la directora del centro Nuestra Señora del Carmen, Eulalia Barroso, que gran mujer. De las entidades públicas el que fue Gobernador Civil, Modesto Fraile; el entrañable Rafael Clavijo, presidente del Cabildo; el Delegado de Educación y Ciencia, Juan Salinero García y, el doctor pediatra Ángel López Cano junto a mi querida Tere Chinea, su mujer (QEPD). Todos me ofrecieron su amistad y resolvían los problemas que les planteaba. Si me queda alguien, mil perdones. Gracias sinceras a todos.

Hoy queda poco espacio para mi cruzada en favor de los enfermos de diabetes, pero aprovecho para responder a mi gran amigo Gustavo, de Deportes Base, que se pincha varias veces al día y quiere saber la composición de la insulina artificial. Supongo que es lo más parecida a la hormona que segrega el páncreas. Parece ser que existen varias clases y que algunas solo están al alcance de los más pudientes, eso es lo que he podido leer de una organización médica llamada Vitae, Academia Biomédica Digital, que tiene publicado un estudio titulado: Insulina, estructura, síntesis, secreción, depuración y degradación, publicado por la Universidad de Caracas (Venezuela). Son más de 12 páginas con una letra tan pequeña que no la lees ni con lupa. Seguiré buscando en otras fuentes, pero tú continua pinchándote y llevando esa calidad de vida a base de los hierbajos que recomiendan los endocrinos. Sé que tu visión es cada vez menor, pero estás en casa y oyes pasar la vida. Con Dios.

