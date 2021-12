Mi amiga Fabiola es ciega de nacimiento, pero a pesar del temor de su madre, de su padre, el médico les dijo que ella vería la luz. Su voz es una de las luces más potentes, capaz de describir el mundo. ¿Saben cuántos tonos de negro existen? Ana dice que son infinitos, lo aprendió de sus hijos también ciegos. Saben detectar la forma de una boca al escuchar un amago de sonrisa, dibujar un paisaje con las huellas dactilares, comprender el cielo cuando les cae una gota de lluvia en la nariz.

Después están los caminos, que no solo son para los pies. Salvador es capaz de recorrer la ciudad entera moviendo apenas sus dedos. Muchas veces le he alcanzado su mano al mando de su silla con la que cruza las calles. Con ella derriba aceras, traza senderos imposibles. No tiene miedo a andar, a subirse al tranvía con su bono colgado al cuello, soportando las miradas de los que se apoyan en sus piernas y consideran que el mundo es de ellos, se equivocan.

Están también las personas que escuchan solo al observar tu gesto de impotencia, de alegría o tu regaño. Saben de tu estado de ánimo en tus ojos. Adriana está acostumbrada a leer los labios, a encontrar sonidos en el movimiento de las bocas, a dialogar con sus manos. Siente las vibraciones, capta pulsos y es capaz de escuchar tu tic tac si dejas que se acerque a ti.

En cuanto a Rocío, está cansada que en su casa le oculten verdades, que decidan por ella. Me dijo que estaba enamorada pero en su familia nunca le han hablado de sexo.

-La niña no entiende de eso, dicen en lugares ocultos para que ella no lo escuche.

La niña ya no es niña, tiene 36 años. Solo necesita que le expliquen con calma, que le muestren la vida en dibujos, que le den una oportunidad para asumir su forma de comprender el mundo.

¿Son conscientes de que ver está más allá de los ojos?

¿Que caminar no es un simple acto reflejo?

¿Que escuchar no es detectar ruidos?

Mis sentidos estaban mermados hasta que conocí a las Fabiolas del mundo, son sus sueños los que me han despertado.

@yaizaafonsossp