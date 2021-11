Desde la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias se ha presentado Mujeres de Justicia, una publicación con la que se rinde homenaje y se reconoce el trabajo incansable de 14 juristas que han contribuido a configurar en nuestro país una sociedad y un sistema jurídico más justos. El proyecto, financiado por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, recoge a referentes de la Justicia que lucharon por sus derechos de ciudadanía y pretende dar visibilidad a su encomiable labor en el ámbito del Derecho, siendo en muchos casos las primeras en acceder a puestos de relevancia reservados a los hombres, así como unas pioneras en los campos de la abogacía, la judicatura, la procuraduría o la docencia universitaria, impulsadas siempre por el ánimo común de mutar el canon académico y profesional que las ha marginado históricamente.

El objetivo del proyecto se centra en poner a disposición del gran público la verdadera realidad que se esconde tras la trayectoria de estas destacadas juristas que, con su saber y entrega, han contribuido a facilitar a otras mujeres el acceso a diversas esferas relacionadas con la Justicia y la Ley, a través del desempeño de unas carreras ejemplares e inspiradoras. Sin ellas, derechos tan básicos como el de poder decidir por una misma (sin necesidad de ser tutelada por un hombre) serían impensables. Sin ellas, acciones tan cotidianas como abrir una cuenta bancaria o viajar sin pedir permiso a un tutor, serían completamente inconcebibles. Sin ellas, leyes como las que conocemos a día de hoy serían aún una utopía. Se trata de mujeres que lucharon por sus derechos derribando muros y accediendo por primera vez a espacios ocupados hasta aquellos momentos por los hombres, alzándose como espejos en los que reflejarnos las demás. En definitiva, sin ellas no seríamos nosotras.

Promovido por Asunción Bosch Gutiérrez y por quien firma el presente artículo, como redactoras de los textos, y por Natalia de la Cruz (Nat de la Croix) como autora de las ilustraciones, el formato escogido contribuye a acercarse de un modo atrayente y cercano a una serie de contenidos de interés que ayuden a la transmisión de conocimientos e informaciones que resultan de interés general para la sociedad en su conjunto. Para alcanzar dicho propósito, ha sido necesario investigar en las biografías de cada una de ellas y poner de relieve sus logros, seleccionándose los perfiles de una forma compensada y capaz de ofrecer una perspectiva general del papel de la mujer en la Justicia desde el S.XIX hasta la actualidad. Así, las aportaciones de Concepción Arenal Ponte, Clara Campoamor Rodríguez, Victoria Kent Siano, Ascensión Chirivella Marín, Mercedes Machado Machado, Eulalia Ruiz de Clavijo Aragón, María Telo Núñez, Gloria Begué Cantón, Josefina Triguero Agudo, María Milagros Calvo Ibarlucea, María Teresa Fernández de la Vega Sanz, María Emilia Casas Baamonde, Victoria Ortega Benito y Ana Ferrer García han resultado cruciales a la hora de elaborar y promulgar leyes más justas para sus congéneres, o de dictar sentencias sobre acoso, violación o violencia de género.

Todavía queda mucho trabajo por delante para alcanzar la igualdad real y efectiva pero, sin duda, parte de esa labor pasa por conocer y reconocer a mujeres como las que nos ocupan, por ponerles nombres, apellidos, caras y contextos. Y, desde luego, por no dar por supuesto que fueron hombres quienes hicieron posibles estas realidades. Para mis dos compañeras y para mí misma ha supuesto una gran satisfacción personal, además de un deber y un honor, poder demostrar nuestro respeto y gratitud a estas precursoras que apostaron sus vidas, sus carreras y su posición social para construir una sociedad más justa. A título particular, sólo me queda agradecer públicamente esta oportunidad de visibilizar las trayectorias de unas colegas cuyo esfuerzo y testimonio vital me han influido tan directamente, y no sólo en la elección de mis estudios universitarios, sino también en mi modo de defender la justicia y la igualdad.

