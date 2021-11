Otro brindis al sol

Franco ya ha sido juzgado por la historia y los crímenes del franquismo, también. En cualquier caso ahora sería materialmente imposible hacerlo de una manera real o efectiva teniendo en cuenta que la práctica totalidad de los autores de esos crímenes ya se encuentran criando malvas o tienen edades muy avanzadas. Las leyes españoles tampoco permitirían aplicar castigos o penas de forma retroactiva. Estamos, por tanto, ante un nuevo brindis al sol de los socios de gobierno. Coincidiendo con ello no está de más recordarles a los que, una vez transcurridos los años, parecen obsesionarse tanto con la figura del dictador y con sus fechorías, que Franco, al contrario de otros tiranos opresores del mundo moderno, murió en la cama de un hospital a causa de un choque séptico tras haber entrado en coma por una hemorragia gastrointestinal, sin mostrar que se sepa mayores signos de inquietud por la lucha que ejercían sus opositores, no especialmente titánica y perseverante, para desalojarlo del poder. Eso también pertenece a nuestra memoria histórica, los años de la transición y el esfuerzo colectivo de este país por alcanzar la convivencia, también. De manera, además, significativa y práctica. No impostada.