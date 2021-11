Tenerife se consolida como destino gastronómico y deportivo

El último informe de la Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur, no nos deja muy bien parados. Creíamos que nos estábamos despertando de este mal sueño en que se ha convertido esta maldita pandemia, y que la recuperación en el sector turístico iba a ser rápida, pero las olas que produce el covid-19, no nos deja respirar. Lo cierto es que en España, y especialmente en Canarias, las cosas se han hecho razonablemente bien. El índice de personas vacunadas, tal vez sea el de mayor índice de Europa; pero de nada sirve si nuestra economía, la mayor parte al menos, está expuesta, para bien o para mal, a la evolución de la demanda exterior.

Y en este problema, precisamente, es donde hace hincapié dicho informe. Durante el proceso de recuperación, tras el confinamiento, parte del negocio turístico lo ha salvado, o más bien paliado, el turismo local y peninsular. Y, ahora, confiados y esperanzados en que una vez las vacunas hicieran su efecto sanitario y sicológico –por aquello del miedo a viajar y relacionarse con otras personas–, volveríamos a datos de facturación prepandemia, resulta que en los principales países emisores de turistas, donde los índices de contagios aumentan de manera alarmante, vuelven a confinar a millones de personas por no estar vacunadas.

Y, de esta manera, no es de extrañar que Canarias se encuentre entre las regiones donde menos empresas se crearon, se vea en la cola de la recuperación turística, y que sus ingresos, en la mayoría de sus destinos turísticos, ronde el 30% por debajo de 2019. Pero ante las malas noticias no cabe otra cosa que resistir y renovarse para seguir creciendo. Transformando si hiciera falta el modelo de negocio o ampliando ofertas, haciendo más con menos. Porque, después de sobrellevar el negocio en plena economía de guerra –no olvidemos que prácticamente se parte de cero–, no cabe otra que enfocar los nuevos productos y servicios a la nueva demanda.

Algunos expertos consideran que el deporte, la gastronomía, la cultura y la náutica son las grandes líneas de actuación para el futuro del sector turístico. Y esta semana, en Tenerife, se habla y se pone en práctica algunas de estas recomendaciones. Primero por protagonizar, en el Auditorio Kursaal de San Sebastián, durante unos de los eventos gastronómicos más importantes que se celebran a nivel internacional, su inauguración con un enorme éxito. Allí, en tierras donostiarras, y cuna del buen yantar, Tenerife ha expuesto sus vinos, sus quesos y la fruta tropical que es reconocida como variada y exquisita en todos los mercados. Y como colofón, el ya tinerfeño de adopción, el chef Erlantz Gorostiza, presentó su ponencia sobre el cochino negro canario, dando a conocer sus cualidades y su historia desde la época de los guanches.

Y en esta misma semana se ha producido también otro acontecimiento gastronómico importante, desde el punto de vista de promoción de la isla y de nuestra gastronomía; como ha sido la emisión por televisión del exitoso programa MasterChef Celebrity. Dicho programa fue grabado en los jardines del emblemático resort The Ritz-Carlton Abama, de Guía de Isora; que cuenta con dos restaurantes de la guía Michelín: el MB con dos estrellas y el Kabuki con una. Los participantes tuvieron que reproducir algunos platos de los chefs Martín Berasategui y Ricardo Sanz, respectivamente.

También se puso de manifiesto el hecho de que durante estos días se celebrara, en dicho complejo hotelero, el torneo ATP Challenger de Tenerife, que se disputa sobre pista rápida, y entre los participantes figuraban tenistas de renombre internacional como Fernando Verdasco y Feliciano López. Sin olvidarnos del próximo Tornero de Golf Solidario Tenerife 2021, que se celebrará, también estos días, en el Campo Abama Golf cuyos beneficios son para la Fundación Infantil Ronald MacDonald, fundada en 1997 y cuya misión en la creación de programas que ofrecen bienestar y apoyo a familias con hijos gravemente enfermos, que se deben desplazar para recibir tratamiento médico.