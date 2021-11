La Palma: ante el poema de la maleta

La situación dramática que nos va a dejar el volcán, unido a la desorientación, ha generado montañas de problemas que no esperábamos, a los que hemos de añadir unas débiles estructuras políticas, sociales y empresariales que nacieron y crecieron en épocas de vacas gordas. Teníamos una cultura de fiestas y alegrías y hemos estado comiendo el pan de la boda y mirando para otro lado.

La diferencia en La Palma con otras crisis es que al paro hay que sumarle la covid-19 y la erupción, con una situación internacional complicada y no solo con problemas con materias primas, combustibles, nuevos centros de poder y desplazamiento geográfico y social de las áreas en las que se decide cómo nos alimentamos y si las calabazas son para el potaje o para el Halloween.

No estamos mirando para dentro, para los surcos, para lo local. Ahora lo importamos todo y los carteros distribuyen más mercancías que cartas. Aún no compramos gofio por internet de auténtico milagro y los móviles sustituyen a los carteros. Cada día nos separan más y lo que es peor, con el trabajo online los vagos de antes ahora pueden hacer argollas en casa y alejar más a las personas de los problemas entre la Administración y los administrados.

Sin embargo, creo que no es bueno sembrar más pesimismo. Estas líneas las recogí hace unos días en la periferia del volcán, ya que entiendo que los vecinos que han sufrido la agresión de la lava, cenizas, estruendos y problemas con lo más elemental para vida, aire limpio, tienen razón cuando hablan de dejar el territorio ¿Para dónde? ¿A dónde irán? No son merecedores de tal situación, que espero y deseo que termine pronto.

Nos preocupa un lenguaje de éxodo ante los problemas locales: agresión del volcán y siembra del exterior en gran parte alimentado desde el exterior, alegando que no se puede vivir en tierras volcánicas.

Ahora, la supuesta alternativa, no es la que nos describe el querido Pedro Lezcano (DEP) en el poema La maleta. No tenemos tierras en las que hacer surcos como hicimos en ocasiones anteriores, en los que hemos encontrado canarios de la emigración que huyeron de la sequías, las lavas y el siroco y de la economía que estaba en manos de cuatro. Ahora miramos para las zonas urbanas de las islas, con más de un 30% de paro ¿Es esto la alternativa? Hemos de mirar para el malpaís y hacer del mismo lo que han hecho varias generaciones de canarios. Tenemos recursos económicos para restaurar lo que teníamos y la duda está en si nos lo creemos o no.

Leamos el ayer del poema de Pedro Lezcano y aquí y ahora debemos dejar el poema como algo básico en nuestra cultura y en la historia. Una parte del paisaje que barrió la lava se lo debemos al coraje de nuestros campesinos. Muchos cogieron la maleta como el escritor Rodríguez Martín Néstor y es necesario recordar que entre 1948 y 1968 los canarios residentes en Venezuela enviaron a las islas unos 2.000 millones de pesetas de la época –12 millones de euros– según el estudio colectivo 78. Se calculó que un 30% fue al Valle de Aridane, donde compraron fincas y sorribaron y donde fue importante la labor del Instituto de Colonización y el IRYDA (Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario), que aportaron recursos importantes para sorribas, estanques y canales.

Ahora nos toca reconstruir lo que nos ha mordido el volcán. Entendemos que existen recursos económicos para bordar los malpaíses con los cultivos que teníamos, o bien con otros, sin olvidarnos de la población y la reconstrucción de los pueblos pre-volcán.

La plataforma o comisión de afectados del volcán tiene que velar para que se lleven a cabo esas actuaciones. Hay que fiscalizar el dinero público y que cada euro se gasta en restaurar con garantías de transparencia. Las indemnizaciones tienen que tener compromiso con el futuro y solidaridad con los afectados y el papel del seguro por parte de la Administración ha de tener otra lectura de solidaridad y justicia social.

La reconstrucción del paisaje agrario requiere un compromiso durante varios años. Hay que hacer una verdadera apuesta por el futuro y crear puestos de trabajo para evitar el éxodo rural. No hay que olvidar lo importante que es en un territorio con apenas cobertura alimenticia y cultura rural poner a producir varias hectáreas del malpaís en las que ahora hasta malviven los lagartos. Ahora no tenemos territorios para donde emigrar. Aquí podemos mantener un oasis de riqueza, ya que tenemos recursos públicos para reconstruir en pocos años lo que teníamos antes del volcán.

Es bueno que leamos lo que cuesta poner en producción la superficie mordida por la lava, esto es, viviendas, tierras de cultivo e infraestructuras etc. A día de hoy, nos dicen que podemos sorribar y ponerle tierra a una hectárea con un coste que oscila entre los 300.000 y 450.000 euros. Si lo ponemos sobre las zonas afectadas y las promesas económicas y si tenemos en cuenta la superficie machacada por el volcán y sumamos las propuestas económicas, sobran recursos.

Por lo tanto, está en nuestras manos –en la de la gente y la Administración– restaurar en poco tiempo el vergel pre-volcán. Hemos de cuidar que se incorporen jóvenes al trabajo y garantizar a los mayores el lucro cesante en caso que quieran tirar la toalla. Debemos evitar que crezca el desarraigo por temas de edad, vinculando las mejoras con el trabajo para las nuevas generaciones. Tampoco podemos olvidarnos de las viviendas e infraestructuras y de los apoyos a los pescadores a los que el volcán ha puesto en jaque. Y todo ello, sin olvidar temas anteriores a la erupción que no habíamos resuelto: descapitalización, acuerdos con terceros países, garantías y solidaridad ante terceros y cuotas de pesca.

Parece razonable que separemos los temas sociales de los damnificados de los planteamientos de futuro, en los que entra la potenciación agroeconómica que destierra cualquier planteamiento de éxodo rural y de favorecer La Palma vaciada.

Está en nuestras manos sembrar y plantar ilusión y futuro. La maleta no la encontró el volcán: la habíamos enterrado en las sorribas y el vergel que habíamos creados entre todos. De no poner en marcha la economía que teníamos pre-volcán y potenciar la recuperación con los fondos públicos, surgirá el tercer volcán social, incorporando miles de parados. Hoy tenemos recursos para reconstruir lo que nos ha robado el volcán físicamente. Hagámoslo.