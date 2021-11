El coraje de Zhang Zhan

El coraje en el periodismo es tan importante como la ortografía y la descripción objetiva de los hechos. No se aprende en las facultades, pero se trata de una cualidad atribuida a hombres y mujeres excepcionales que ejercen el derecho a la información frente a las barreras de los poderes aniquiladores de la libertad de prensa. ¿Estaríamos dispuestos a informar si nuestra vida corre peligro? La contestación a esa pregunta se encuentra en la historia de Zhang Zhan. La periodista china fue detenida en mayo de 2020 y sentenciada en diciembre a cuatro años de cárcel en la prisión de mujeres de Shanghai por «provocar peleas y problemas», un cargo que se utiliza a menudo en casos políticos y que supone una vergüenza más de un sistema represivo disfrazado de orden.

En febrero, la periodista viajó de Shangai a Wuhan y, durante los siguientes tres meses, estuvo informando en sus redes sociales sobre lo que estaba sucediendo en el epicentro de la pandemia de coronavirus, pero, sobre todo, quería cuestionar el manejo del brote por parte de las autoridades sanitarias, sin duda un atrevimiento que se paga con creces. Tal y como contó France24, en ese momento, Wuhan entró en un estricto bloqueo, nadie podía abandonar la ciudad y se pedía a los habitantes no salir de sus casas. La policía no tardó en identificar a la periodista, quien caminaba frecuentemente por las calles grabando con su teléfono, así que la detuvieron y, desde entonces, Zhan ha hecho varias huelgas de hambre. A raíz de esto, tuvo que ser hospitalizada en una ocasión, pero volvió a la cárcel a pesar de su débil estado de salud. Zhan fue detenida en medio de lo que –según se acusa a China– ha sido una campaña para controlar la narrativa sobre la pandemia. Desde su inicio, Beijing ha enfrentado acusaciones de haber ocultado información y de retrasar la publicación de información crítica que habría ayudado a frenar la propagación del virus. Zhan se declaró una vez más en huelga de hambre y ha sido alimentada a la fuerza durante meses con tubos nasales. Las redes sociales se han inundado de mensajes solicitando la liberación de la periodista y clamando contra una injusticia mundial, pero hasta el momento el Gobierno no se ha pronunciado. Reporteros Sin Fronteras ha querido reconocer el trabajo y la lucha de la periodista china con el Premio al Coraje 2021, que tiene como objetivo el apoyo y reconocimiento a los informadores, medios u ONG que hayan demostrado en la práctica la defensa o promoción del periodismo. Sus representantes no disponen de información sobre el estado actual de Zhang. Además de la valiente periodista, al menos otros tres reporteros independientes (Chen Qiushi, Fang Bin y Li Zehua) están detenidos tras haber cubierto la crisis epidémica en Wuhan. China tiene el mayor número de periodistas encarcelados en el mundo, según Reporteros sin Fronteras (RSF), y controla estrictamente a la prensa local mientras bloquea la mayoría de los medios de comunicación extranjeros a través del Gran Cortafuegos, su vasto aparato de censura y vigilancia en línea. Todavía no se han caído los carteles que pueblan las principales ciudades del mundo pidiendo la liberación de Zhang Zhan. El coraje sigue siendo un atributo innegociable para los periodistas de verdad.

